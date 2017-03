Phát hiện thêm một tác hại mới của chứng béo phì

Ảnh minh họa. (Nguồn: BBC)

Theo kết quả của một nghiên cứu, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ và do các nhà nghiên cứu của trường Đại học McMaster thực hiện, béo phì nên được coi là một yếu tố nguy cơ mới và nguy hiểm cho những biến chứng nghiêm trọng từ cúm.



Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong do cúm tăng lên khi chỉ số cân nặng cơ thể (BMI) của người bệnh ở mức trên 30. Ủy ban Tư vấn quốc gia về tiêm chủng của Canada khuyến nghị những người béo phì có chỉ số BMI trên 40 cần được ưu tiên tiêm phòng cúm.



Theo các số liệu của Mạng lưới bệnh nhân béo phì Canada, có 25% số người lớn và 10% số trẻ em tương đương với 6 triệu người Canada, bị béo phì.



Giáo sư Dominik Mertz, một trong những nhà nghiên cứu cho biết hiện người ta chưa rõ liệu có phải chính bệnh béo phì làm tăng nguy cơ tử vong do cúm hay các bệnh khác như bệnh tiểu đường, có xu hướng đi kèm với béo phì, làm tăng nguy cơ này.



Các nhà khoa học đã phân tích 239 nghiên cứu về bệnh cúm, được công bố từ năm 1918 đến năm 2011, liên quan đến hơn 610.000 bệnh nhân. Phần lớn những nghiên cứu này liên quan đến sự bùng phát dịch cúm H1N1 năm 2009.



Các nhà nghiên cứu đã xem xét các yếu tố nguy cơ biến chứng nghiêm trọng của cúm như viêm phổi, và phát hiện ra rằng béo phì là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với khả năng tử vong do đại dịch cúm, hoặc cúm theo mùa.



Những người bị bệnh tim mạch hoặc cơ thần kinh cũng có nguy cơ bị biến chứng từ cúm cao hơn, khiến họ nên nằm trong số các nhóm ưu tiên được tiêm phòng và điều trị kháng virus.



Những số liệu thống kê cho thấy mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 3-5 triệu ca bị cúm nặng và khoảng một nửa triệu người bị tử vong có liên quan đến cúm. Trong năm 2012, có 36% số người Canada đã được tiêm phòng cúm./.

(Theo TTXVN)