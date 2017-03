Phát hiện thuốc lá Trung Quốc có thạch tín quá cao

Theo hãng tin AFP, các nhà khoa học đã khảo sát trên 13 nhãn hiệu thuốc lá Trung Quốc và trong số này có loại chứa kim loại nặng cao gấp 3 lần so với thuốc lá của Canada.



Họ cho rằng điều này không chỉ tác hại lên người dân Trung Quốc mà còn có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng trên thế giới do lượng xuất khẩu thuốc lá của Trung Quốc tiếp tục tăng.



Riêng tại Trung Quốc, báo cáo cho rằng mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì các bệnh do hậu quả của thuốc lá và con số này có thể tăng lên 2 triệu vào năm 2020.



Trước thông tin nói trên, ngày 8/10, ông Nguyễn Đình Trường, Phó viện trưởng Viện kinh tế kỹ thuật nghiên cứu thuốc lá cho biết, Viện chưa tiến hành nghiên cứu thành phần kim loại nặng trong thuốc lá nên chưa thể biết thuốc lá trên thị trường Việt Nam có chứa các kim loại nặng như thạch tín, chì, cadmium... hay không.



Trong khi đó, theo nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Path, doanh nghiệp Việt Nam mỗi năm nhập khoảng 1.000 tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc làm nguyên liệu để sản xuất. Lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam chủ yếu từ Campuchia, Lào, với các nhãn hiệu 555, JET, HERO, White Horse, Malboro...





Theo N.Đ (Bee)