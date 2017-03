Phát hiện xí muội bẩn

Cụ thể, kiểm tra sạp Thu Dung (do bà Trần Huỳnh Ngọc Yến làm chủ), QLTT thu giữ 80 kg hạt dẻ hết hạn sử dụng, 7,4 kg xí muội (táo, đào...) là hàng hóa ẩm mốc có dấu hiệu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.



Tại sạp Quế Mai (do bà Lư Muối làm chủ), QLTT tạm giữ 20 kg hạt dẻ, là hàng ngoại nhập lậu. Tại sạp Đức Tín (do bà Trần Tú Ngọc làm chủ), QLTT niêm phong tạm giữ 20,5 kg xí muội các loại không bao bì, không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.



Đại diện Đội QLTT 4A cho biết toàn bộ lô hàng này sẽ bị tiêu hủy, xử phạt hành chính các chủ hàng.



Theo Hoàng Việt (TTO)