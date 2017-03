Phát hoảng với các sản phẩm độc hại của Trung Quốc

Cuối tháng 5-2011, Cơ quan y tế Đài Loan chính thức thông báo phát hiện chất DEHP có hàm lượng cao trong một số đồ uống giải khát ở nước này. Chất trên khi vào cơ thể ở một lượng nhất định có thể gây ra các nguy cơ giảm khả năng sinh dục nam, rối loạn dậy thì ở nữ giới và về lâu dài, có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Sau thông tin này, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm-Bộ Y tế VN đã nhanh chóng chỉ đạo và tiến hành rà soát, kiểm tra danh mục sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam (các loại nước giải khát, phụ gia tạo đục…) có nguồn gốc từ các công ty của Đài Loan nhưng đã xác định chưa phát hiện ra các sản phẩm đồ uống có nguy cơ gây độc như trên.

Nên thận trọng trước những thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Sau đó không lâu, khi dư luận chưa kịp hết bàng hoàng vì loại đồ uống này thì đã tiếp tục lo lắng vì thông tin thạch rau câu khoai môn mang nhãn hiệu Taro (món ăn khoái khẩu của trẻ em Việt Nam) bị thu hồi vì có chất phụ gia tạo đục gây ưng thư.

Trước đó, cơ quan y tế Đài Loan xác nhận Triko Foods Co.LTD đã bán một lô hàng nghi ngờ là chất phụ gia tạo đục có chứa DEHP cho Công ty New Choice Foods của Việt Nam. Vì thế, đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã kiểm tra đột xuất tại công ty New Choice Foods và niêm phong 100kg chất phụ gia tạo đục. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã có thông báo và thu hồi được 3.582 thùng sản phẩm thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO của công ty New Choice Foods có sử dụng chất phụ gia chứa DEHP.

Thạch rau câu của hãng New Choice thường được người tiêu dùng mua về cho con của mình ăn, hoặc để làm quà tặng cho các cháu nhỏ. Với mùi vị và màu sắc bắt mắt, loại thạch này được nhiều trẻ em ưa thích. Trong đó sản phẩm rau câu Taro của New Choice hương vị khoai môn là loại bán chạy nhất vì có vị ngọt, béo, ở giữa có thạch dừa dai giòn, bùi bùi. Chính vì vậy, người tiêu dùng rất lo lắng cho sức khỏe của con em mình vì thạch Taro vốn là món ăn yêu thích của trẻ em, và hiện trên thị truờng bên cạnh loại thạch TARO, còn rất nhiều các loại thạch không rõ nguồn gốc, xuất xứ khác vẫn đang được sử dụng.

Không chỉ có đồ uống và thạch rau câu chứa độc tố, thời gian vừa qua, người tiêu dùng trong nước cũng phải đối mặt với thông tin đa số đồ chơi Trung Quốc đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Người tiêu dùng chọn đồ chơi Trung Quốc vì mẫu mã phong phú và giá rẻ nhưng lại quên mất chúng rất độc hại

Theo nghiên cứu của tổ chức Hòa bình xanh mới đây công bố, nhiều đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chứa hàm lượng hóa chất cao có khả năng gây ra các dị tật về cơ quan sinh dục ở trẻ em.

Nghiên cứu trên đã xét nghiệm 19/21 sản phẩm cho thấy hóa chất phthalate chiếm hơn 10% trong các sản phẩm này, đặc biệt một sản phẩm chứa hơn 43% chất phthalate. Tất cả sản phẩm này được mua tại Trung Quốc, Hong Kong. Hóa chất phthalate này can thiệp vào hormon của con người và ảnh hưởng tới bộ phận sinh sản và các dị tật về cơ quan sinh dục ở trẻ em. Hơn nữa, phụ gia phthalates được bổ sung vào nhựa để làm mềm hơn và tăng khả năng chịu nhiệt. Các nhà khoa học đã chỉ ra việc tiếp xúc với hóa chất này có thể dẫn đến trục trặc nội tiết, gây ra những vấn đề bất thường tại cơ quan sinh dục, thậm chí gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Tác dụng này thể hiện rõ rệt nhất ở bé trai.

Mặc dù đã có thông tin về chất độc gây hại đến sức khoẻ từ đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc nhưng trên các con phố của Hà Nội như: Hàng Mã, Hàng Cân, Lương Văn Can...vẫn đang tràn ngập các loại đồ chơi này. Những sản phẩm này vẫn đang giành ưu thế tuyệt đối tại tất cả các địa chỉ bán đồ chơi trẻ em, từ những cửa hàng bán lẻ, phố bán đồ chơi cho đến các siêu thị và trung tâm mua sắm lớn.

Một người bán hàng tại phố đồ chơi này cho biết, phần lớn đồ chơi được bán trên thị trường là hàng Trung Quốc. Đồ chơi Trung Quốc đã đánh bật mọi loại đồ chơi trên thị trường vì giá quá rẻ và mẫu mã lại đa dạng. Tuy nhiên, trái ngược với sự đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, đồ chơi Trung Quốc rất bẩn và độc. Bên cạnh đó, hầu hết các sản phẩm đồ chơi Trung Quốc chỉ là đồ chơi đơn thuần, ít mang tính giáo dục, thậm chí, rất nhiều loại còn mang nặng tính bạo lực, thậm chí có loại còn có thể dùng như một loại vũ khí thực sự như súng bắn đạn chì, đạn cao su....khiến nhiều trẻ em bị thương tổn.

Các thông tin về đồ uống, thạch rau câu, đồ chơi Trung Quốc... độc hại một lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với cơ quan chức năng và người tiêu dùng nước ta. Dễ nhận thấy, từ trước tới này, phần lớn các vụ nhiễm độc được phát hiện do nước ngoài thông báo, còn ở nước ta chưa phát hiện ra chất nào mới cả. Khi phát hiện ra thì các biện pháp, chế tài xử phạt vẫn còn hạn chế dẫn đến tình trạng những sản phẩm độc hại vẫn ngang nhiên bày bán. Bên cạnh đó, ý thức tự bảo vệ mình của người tiêu dùng nước ta còn kém. Tâm lý ham hàng giá rẻ, phớt lờ nguy hiểm vẫn còn chiếm số đông khiến hàng kém chất lượng, độc hại vẫn có đất để tồn tại.

Theo Hà Anh (ANTĐ)