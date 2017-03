Phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 14kg cho một phụ nữ

Theo Thùy Giang (Vietnam+)



Phó giáo sư Nguyễn Đại Bình, Trưởng Khoa ngoại (Bệnh viện K, Tam Hiệp) cho biết, bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi) nhập viện trong tình trạng bụng tức nặng, chướng to, cơ thể gầy yếu, đi lại khó khăn do khối u mỡ chiếm toàn bộ ổ bụng.Người nhà của bệnh nhân cho biết sau ca phẫu thuật cắt khối u mỡ ác tính trong ổ bụng cách đây banăm, bụng bà H. cứ to dần. Thời gian gần đây, khối u khổng lồ ấy khiến bà đau đớn, khó khăn trong đi lại, sinh hoạt nên gia đình đã đưa bà đến bệnh viện khám.Qua thăm khám, các bác sỹ ví khối u trong ổ bụng của bệnh nhân như một người đang mang thai sinh đôi, sinh ba. Khối u khổng lồ này choán toàn bộ ổ bụng, chèn ép thận, trực tràng, đè đẩy dạ dày, gan, ruột lên trên, ra phía sau.Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sỹ Khoa Ngoại (Bệnh viện K) đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân.Bác sỹ Bình cho hay, khó khăn lớn nhất là khối u trên đã xâm lấn vào các tạng của bệnh nhân. Vì vậy, việc bóc tách nếu bác sỹ phẫu thuật không cẩn thận có thể gây tổn thương cho các tạng khác của bệnh nhân và nguy hiểm đến tính mạng.Sau gần 6 tiếng phẫu thuật, khối u nặng 14kg gồm các tổ chức mỡ ác tính đã được các bác sỹ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân.Đến nay, sau hơn 2 tuần phẫu thuật và điều trị tích cực sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hiện bệnh nhân đã đi lại bình thường. Vòng bụng của bà H. trước khi mổ lên tới 130cm, nay chỉ còn hơn 80cm.Theo bác sỹ Bình, khả năng tái phát sau mổ của bệnh nhân có thể xảy ra vì đây là khối u mỡ ác tính nên phương pháp điều trị chính là phẫu thuật, tuy nhiên thời gian phát triển của khối u loại này rất chậm.Chính vì vậy, sau bệnh nhân ra viện cần có kế hoạch tái khám định kỳ ba tháng một lần nhằm kiểm soát trong trường hợp khối u nếu có tái phát thì điều trị sớm./.