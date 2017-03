Phẫu thuật cho hai trẻ bị thoát vị não - màng não

Nơi này vừa phẫu thuật cho hai bệnh nhi bị thoát vị não - màng não vùng mũi - trán hiếm gặp gồm có: Một bệnh nhi ba tháng tuổi và một bệnh nhi sáu tuổi.Hiện tại hai bệnh nhi đã được phẫu thuật trả lại khuôn mặt gần như bình thường.

Trước đó, hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có khối u to trên vùng mũi - trán. Theo BS Cần, đây là khối thoát vị có thể thay đổi kích thước theo mỗi nhịp tim và nhịp thở của bệnh nhi và thường gây biến dạng nặng khuôn mặt, đôi khi gây tắc nghẽn nghiêm trọng sự thông khí hai mũi, gây viêm hô hấp trên kéo dài... Nếu không điều trị sẽ phát triển to lên rất nhanh theo thời gian do mô não, dịch não tủy tiếp tục thoát vị xuống dưới, gây khiếm khuyết thần kinh và mất thẩm mỹ nghiêm trọng. Về lâu dài, bệnh nhi dễ bị sang chấn tâm lý nặng nề do bị kỳ thị và khó hòa nhập vào cộng đồng.

“Các bác sĩ đã phẫu thuật mở sọ trán để bóc tách khối thoát vị, cắt ngang khối thoát vị, tạo hình lại màng não và sàn sọ. Sau đó, phần khối u vùng mặt sẽ được cắt hết và tạo hình lại vùng mũi, mặt. Đây là phẫu thuật tương đối phức tạp, mất nhiều máu và cần được phối hợp nhiều chuyên khoa” - BS Cần cho biết.

Theo BS Cần, đây là dị tật hệ thần kinh trung ương khá hiếm gặp, tỉ lệ mắc là 1/6.000 trẻ. Ở nước ta, bệnh này thường tập trung ở các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Nguyên nhân là do khiếm khuyết bẩm sinh xương ở vùng sàn sọ trước nên có sự thông thương giữa sàn sọ và vùng hàm mặt.

BS Cần khuyến cáo bất kỳ trẻ sơ sinh nào được phát hiện có khối u lớn vùng tiếp giáp giữa mũi - trán cần nghi ngờ đến bệnh lý này và nên được chuyển đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Thần kinh để xử trí.

DUY TÍNH