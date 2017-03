Phẫu thuật dị tật miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo

Chương trình này do đoàn Phẫu thuật nụ cười Hàn Quốc phối hợp với Hội Phẫu thuật nụ cười Việt Nam, BV Quân đội 108 thực hiện tại BV Đa khoa Phú Yên.

Các dị tật bẩm sinh được phẫu thuật trong chương trình này gồm sứt môi, hở hàm ếch; sụp mi mắt; các sẹo xấu biến dạng môi, mũi sau mổ môi, vòm miệng; sẹo xấu, khối u nhỏ vùng mặt; các dị tật thừa ngón, dính ngón, sẹo co rút các ngón bàn tay, bàn chân, sẹo co rút do bị bỏng... Những người có nhu cầu đăng ký tại BV Đa khoa Phú Yên từ ngày 1 đến 5-7.

TL