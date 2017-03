Phẫu thuật thành công cho thai phụ 4 lần sinh mổ

Theo đó, bệnh nhân là chị T.M (31 tuổi, trú TP Đà Nẵng) vừa nhập viện để sinh con lần 4. Trước đó cả 3 lần chị M. đều sinh mổ. Một số BV ở Đà Nẵng và TPHCM đều từ chối không dám sinh mổ cho chị M. vì nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng mẹ.



Th.S.BS CK II Lê Sỹ Phương, Phó Khoa Sản BV Trung ương Huế đã đảm nhận ca mổ. Do ca mổ phức tạp, phải xử lý nhiều tình huống nên tất cả các tình huống phải được chuẩn bị và lường trước. Vì sản phụ đã mổ 3 lần trước nên đoạn dưới cổ tử cung bị mỏng, khi mổ sẽ dễ bị chảy máu lớn, rất gây nguy hiểm



Cuối cùng, BS Phương cùng các y bác sĩ đã mổ thành công. Sau 2 ngày, em bé đã nặng được 3,1 kg và khỏe mạnh. Theo BS Phương, trong 3 lần mổ trước, tử cung và ruột dính chặt vào thành bụng, vết mổ sẹo xơ và rất mỏng, may mà chưa nứt vỡ, thêm vào đó, bàng quang của bệnh nhân bị dính chặt và treo lên cao do mổ nhiều lần, bóc gỡ khá khó khăn. Thêm vào đó là phải lấy thai ra khéo làm sao để không rách bàng quang, tử cung và các mạch máu tử cung.





Theo Đ.Dương (DT)