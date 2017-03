"Phép màu" giúp con thi đậu

Con thi mẹ cũng thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp bắt đầu, tiếp đó là “cuộc chiến vượt vũ môn” để lọt vào đại học. Năm nay, dù số hồ sơ dự thi có giảm nhưng áp lực thi cử với những con kinh hoàng 1 “chọi” 50 ở trường y, trung bình cũng từ 15 đến 20 thí sinh tranh một suất vào các trường đại học khác là nỗi ám ảnh các thí sinh và cha mẹ. Vừa qua, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân là tân sinh viên ở Thái Bình trúng tuyển vào Đại học Bách khoa với 28 điểm. Vừa làm xong thủ thủ tục nhập học, em ngã quỵ vì rối loạn tâm thần. Bác sĩ chẩn đoán em bị bệnh do áp lực thi cử học hành. Ai cũng muốn giúp con cái thi đậu nhưng làm thế nào giúp con học mà không tạo thành áp lực gây hậu quả đáng tiếc?. Những kiểu chăm sóc cực đoan Chị H. quan niệm lấy ăn bù ngủ. Ngày nào chị cũng mua đồ bổ, đồ mát, ép con trai ăn đến căng bụng mới thôi. Sáng sớm ly sữa ca cao thơm lừng. Trưa, chiều ăn toàn hải sản, thịt bò tươi, gan ngỗng,… Tối lại một tô sâm bổ lượng, chè đậu đen, chè thưng... Do nhà chật nên khi con thi vào trường y, chị T. buộc cả gia đình phải thay đổi sinh hoạt phục vụ cho việc học thi. Chị lên lịch học và sinh hoạt cho con chi ly tới từng phút. Cả nhà chỉ được xem tivi từ 7 đến 7 giờ 30 tối. Còn lại phải giữ yên lặng cho cháu học. Chồng chị muốn xem bóng đá, xin mời ra quán cà phê. Các con nhỏ muốn xem ca nhạc, hãy nhịn một thời gian. Điện thoại trong nhà được niêm phong. Mọi giao tiếp với bạn bè, cấm. Con chị cắm cúi học, người xanh như tàu lá, thỉnh thoảng ngước nhìn qua cửa sổ, cặp mắt vô hồn. Cháu S. khốn khổ than với chuyên viên tư vấn về áp lực của gia đình. Cha mẹ cháu treo đầy trong phòng hình ảnh của những người thân đỗ đạt. Những tấm ảnh phóng to, lồng khung kính như đè nặng lên em từ lúc học bài đến cả trong giấc ngủ. Một dạng lo lắng phổ biến hơn là các vị cha mẹ thí sinh cầu trời khấn Phật. Có người dẫn con đi cúng 18 cái chùa cầu khấn xin đỗ đạt. Có người thỉnh bùa phép cho con sáng trí, thông minh.