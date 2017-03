Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Bệnh tay-chân-miệng: Phòng ngừa là chính

Đến nay có khoảng 90.000 ca bệnh tay-chân-miệng (TCM) ở 63/63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có 153 ca tử vong. Dịch đã giảm nhưng ở nhiều địa phương vẫn còn khá cao do chưa được chú ý. Hội nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh TCM do Bộ Y tế đã tổ chức ngày 20-11, tại TP.HCM cho biết như trên.

Giảm 50% trẻ chết nhờ phác đồ điều trị mới

TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết trong số trẻ chết vì bệnh TCM thì trẻ dưới ba tuổi chiếm 86%, dưới năm tuổi chiếm hơn 90%, nam nhiều hơn nữ. Số trẻ tử vong dưới năm tuổi chiếm đến 91%.

Một thực tế khác là trẻ ở ngoài cộng đồng mắc bệnh chiếm gần 80%, trong khi đó số trẻ trong mẫu giáo chiếm hơn 20%.

Trong số 41 ca tử vong tại BV Nhi đồng 1 do bệnh TCM, Bộ Y tế và cả BV này nhận thấy có khoảng 20 trẻ chuyển viện không an toàn trong tình trạng sốc, tím tái, phù phổi, da xanh, nổi bông.Có một trường hợp tử vong trên đường chuyển viện. 41% trẻ rơi vào sốc nặng (suy hô hấp, phù phổi, sốc, rối loạn thần kinh thực vật), 33% nhập viện trong tình trạng nặng do người nhà không nhận biết.

Bộ Y tế cũng lưu ý có đến hơn 14% trẻ chuyển viện được chẩn đoán sai từ các tuyến chuyển đến, nhầm với bệnh viêm phổi, hen phế quản, sốt nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, viêm màng não…

Nhiều trẻ bị TCM vừa nhập viện đã phải hồi sức tích cực như thế này. Ảnh: DUY TÍNH

TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, đánh giá số ca TCM mắc và tử vong trong thời gian qua tại Việt Nam cũng là tình hình chung tại các nước châu Á. Trước khi Bộ Y tế ban hành phác đồ điều trị (17-9) thì số ca tử vong rất cao. Sau khi có phác đồ điều trị mới, số ca mắc tăng 3,5 lần nhưng số ca tử vong giảm hơn một nửa.

“Trong y văn thế giới chưa nói đến lọc máu trong điều trị TCM nhưng trong phác đồ của chúng ta lại có, mặc dù chưa có nghiên cứu nào nhưng thực tế rất hiệu quả” - Giám đốc BV Nhi đồng 1 Tăng Chí Thượng cho biết thêm.

Phát động rửa tay bằng xà phòng

Trước diễn biến của dịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Bộ Y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, nói rõ đối tượng có nguy cơ cao nhất là trẻ em dưới năm tuổi. Nói rõ bệnh TCM lây lan trực tiếp qua đường tiêu hóa, mùa nóng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Cuối cùng là nói rõ với phụ huynh là bệnh không có vaccine phòng ngừa, thuốc điều trị đặc hiệu nên phòng bệnh là chính.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phát động đợt tuyên truyền về ăn sạch, uống sạch, chơi sạch (đồ chơi của trẻ). Đến 15-12, các tỉnh cần có danh sách gia đình có trẻ dưới năm tuổi, địa phương phải đến xem đồ chơi của trẻ, tay chân trẻ và người chăm sóc, kể cả nhà vệ sinh có sạch chưa. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở các trường mầm non, tiếp tục hướng dẫn quy trình điều trị nhằm giảm thiểu tử vong, quy trình đó phải phù hợp với từng tuyến bệnh viện. Xây dựng ba trung tâm huấn luyện điều trị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành kiện toàn bộ máy phòng, chống dịch, thực hiện tốt công điện của Chính phủ và chỉ thị của Bộ Y tế và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

“Bộ Y tế sẽ phát động rửa tay bằng xà phòng, bắt đầu từ văn phòng Bộ, sau đó là các sở y tế, các bệnh viện... Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng phát động truyền thông rửa tay. Bộ Y tế sẽ xây dựng các trung tâm huấn luyện điều trị bệnh tại các BV lớn như Nhi đồng 1, 2, Nhi Trung ương và BV Bệnh nhiệt đới. Ngoài việc Chính phủ, Bộ sẽ mua các trang thiết bị thiết yếu thì các tỉnh cũng phải mua máy đo huyết áp xâm lấn, máy thở... nhằm hạn chế thấp nhất các ca tử vong” - bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Điều kiện để công bố dịch khi địa phương đó có dịch và đã triển khai các biện pháp mà không có khả năng khống chế. Ở mức toàn quốc, ít nhất phải hai tỉnh, thành trở lên công bố dịch. Khi đã công bố dịch thì tất cả các bộ, ngành phải vào cuộc, vấn đề truyền thông, giao thông vận tải, kiểm soát vào ra với một quốc gia rất quan trọng. Công bố dịch tạo nên sức mạnh nhưng cũng có những phức tạp mà khi nào thật cần thiết và đúng mức độ mới làm. Bộ đã thành lập 19 đoàn kiểm tra đi giám sát. Bộ cũng đã mời bốn chuyên gia của WHO, CDC (cơ quan phòng, chống dịch bệnh Mỹ) vào cuộc. Họ đánh giá Việt Nam quyết liệt nhất trong phòng, chống TCM. Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

nói bên lề hội nghị ngày 20-11

DUY TÍNH