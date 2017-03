Phỏng 2 mắt do nổ bánh xe tải

Ngày 11-9, Anh H. cho biết khi đang kiểm tra bánh xe tải thì bất ngờ bánh xe nổ làm anh ngất tại chỗ. Người nhà đưa anh vào bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Mắt TPHCM trong tình trạng phỏng toàn bộ khuôn mặt và bàn tay trái, hai mắt đau rát dữ dội.



Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật gắp mảnh vỡ cao su ở mắt và điều trị tích cực. Tiên liệu sau điều trị, mắt phải của anh H. nhìn thấy trong phạm vi 5m, còn mắt trái chỉ thấy khoảng 2m.



Trước đó, bệnh viện này cũng đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân N.T.T. (36 tuổi, ngụ ở An Giang) nhập viện trong tình trạng hai mắt bị chấn thương nặng, chân trái gãy do bình hàn gió đá nổ văng trúng. Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên mắt trái anh T. hỏng hoàn toàn, thị lực mắt phải giảm một nửa.



Theo Duy Nhân (SGTT)