Phòng bệnh yếu sinh lý bằng cách điểm huyệt đạo

Sau đây là một số huyệt cơ bản có thể tham khảo sử dụng bằng bấm huyệt, châm cứu ngày một vài lần rất hiệu quả.

Dũng tuyền: Vị trí chỗ lõm dưới bàn chân, 2/5 trước và 3/5 sau đường nối đầu ngón chân 2 và gót chân (nhóm huyệt hồi dương). Tác dụng: Nâng cao phục hồi chính khí, giáng âm hỏa, định thần chí.





Quan nguyên: Vị trí trên đường giữa bụng, dưới rốn 3 thốn. Tác dụng: Bổ thận, bổ khí, hồi dương, ôn điều huyết thất...





Khí hải: Vị trí trên đường giữa bụng, dưới rốn 1,5 thốn. Tác dụng: Điều khí, ích nguyên, bổ thận, hòa vinh huyết, ôn hạ tiêu...





Thận du: Vị trí dưới mõm ngang đốt sống thắt lưng L2 đo ngang ra 1,5 thốn, tác dụng: Ích thủy, tráng hỏa, điều thận khí, kiện gân cốt...





Mệnh môn: Vị trí dưới mõm ngang đốt sống thắt lưng L2. Tác dụng: Bổ nguyên, bổ thận, cố tinh...





Thái khê: Vị trí chỗ lõm giữa bờ sau mắt cá chân với gân gót. Tác dụng: Tư thận, tráng dương, kiện gân cốt...





Ngoài huyệt cơ bản trên có thể gia giảm thêm một số huyệt theo đối chứng trị liệu tăng tác dụng điều trị như sau:





- Nếu dương vật khó cương lên do "can khí hư", thêm huyệt tác dụng ích can khí, dưỡng huyết như can du, cách du, khúc tuyền...





- Nếu khi quan hệ xuất tinh sớm do "thận khí hư" thêm huyệt có tác dụng ôn bổ thận khí, thêm huyệt: Chí thất, âm cốc...





Trong thực tế lâm sàng cho thấy, một trong năm tạng bị suy yếu đều có ảnh hưởng đến sức khoẻ toàn thân và sự ham muốn tình dục. Các huyệt trên có tác dụng ích khí, trợ dương bổ thận, điều hòa ngũ tạng. Mỗi ngày có thể sử dụng một vài lần để châm cứu, tự day ấn huyệt, cứu ấm để hổ trợ phòng trị nhược dương cho cả nam và nữ giới rất hiệu quả không có tác dụng phụ.