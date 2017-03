PGS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, cho biết đây là phòng can thiệp - phẫu thuật tim mạch đầu tiên ở Việt Nam. Hệ thống can thiệp tim mạch trên đã đi vào phục vụ bệnh nhân từ ngày 28-2. Sau hơn hai tháng đưa vào sử dụng, BV Việt Đức đã thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch an toàn cho hơn 70 bệnh nhân tim bẩm sinh, bệnh tim người lớn, bệnh động mạch chủ, bệnh mạch máu ngoại vi…

