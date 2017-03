Phòng can thiệp-phẫu thuật tim mạch đầu tiên ở VN

Phó giáo sư Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, đây là phòng can thiệp-phẫu thuật tim mạch đầu tiên ở Việt Nam.



Hệ thống can thiệp tim mạch trên đã bắt đầu đi vào phục vụ bệnh nhân từ ngày 28/2/2013. Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch an toàn cho hơn 70 bệnh nhân, với nhiều thể bệnh, nhiều kỹ thuật rất đa dạng và phức tạp gồm cả bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim người lớn, bệnh động mạch chủ, bệnh mạch máu ngoại vi…



Tại buổi lễ, phó giáo sư Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực cho biết, hiện nay có bốn phương pháp chính điều trị các bệnh lý tim mạch là: Nội khoa (dùng thuốc), ngoại khoa (phẫu thuật), can thiệp tim mạch, can thiệp kết hợp phẫu thuật tim mạch (Hybrid).



Theo giáo sư Ước, tại Việt Nam, phương pháp điều trị nội khoa, ngoại khoa là hai phương pháp điều trị truyền thống, đã có nhưng bước phát triển đáng kể. Can thiệp tim mạch là một lĩnh vực tuy mới được phát triển trong những năm gần đây, song cũng đạt được những bước tiến vững chắc. Phương pháp can thiệp-phẫu thuật tim mạch, mặc dù đã phát triển rất mạnh trên thế giới, song mới đang trong quá trình xây dựng ở Việt Nam.



“Can thiệp-phẫu thuật tim mạch là một phương pháp điều trị bệnh tim mạch hiện đại, cho phép vừa làm can thiệp tim mạch, vừa làm phẫu thuật tim mạch ở cùng một thời điểm. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích to lớn như trong tình huống bệnh nhân có thương tổn tim mạch từ 2 vị trí khác nhau (đa thương tổn). Vì vậy, việc kết hợp can thiệp-phẫu thuật sẽ giảm số lần mổ cho bệnh nhân, tiết kiệm thời gian,” giáo sư Ước nhấn mạnh.



Đối với những bệnh nhân có thương tổn chỉ ở 1 nơi, nhưng vị trí rất phức tạp hoặc tình trạng quá kém (già yếu), rất khó phẫu thuật trực tiếp vào vị trí thương tổn do có nguy cơ rủi ro quá cao. Khi đó, điều trị bằng phương pháp Hybrid sẽ cho phép xử trí được một số bệnh mà y học trước đây đã bó tay./.





Theo Thùy Giang (Vietnam+)