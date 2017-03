Phòng khám bị phạt ba lần vẫn cứ khám

Trong vòng ba tháng, một phòng khám, chữa bệnh y học cổ truyền ở quận Bình Thạnh đã bị Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP, Phòng Y tế quận Bình Thạnh và Thanh tra Sở Y tế kiểm tra ba lần, yêu cầu ngưng hoạt động nhưng sau đó phòng khám vẫn… hoạt động bình thường.

Bất chấp kiểm tra

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP đã kiểm tra Công ty TNHH Y học Cổ truyền Tám Mươi Hai Quyết Thắng (82 Phan Xích Long, phường 3, quận Bình Thạnh) - gọi tắt là Phòng khám do ông Dương Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng thành viên. Sau khi kiểm tra, Sở VH-TT&DL TP đã trình UBND TP ra quyết định xử phạt phòng khám này tổng cộng hơn 79 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của UBND TP ký ngày 26-7, xác định phòng khám có 15 hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm ghi trong giấy chứng nhận doanh nghiệp, không đủ thuốc theo danh mục quy định, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra…Quyết định xử phạt nêu rõ: “Đình chỉ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động của phòng khám này”. Thông tin từ Phòng Y tế quận Bình Thạnh cho biết hiện chưa rõ phòng khám đã đóng phạt hay chưa vì họ không cung cấp hóa đơn chứng từ và cũng không báo cáo.

Đại diện phòng khám (bên trái) đang làm việc với các cơ quan chức năng. Ảnh: TÙNG SƠN

Đến ngày 12-8, UBND quận Bình Thạnh tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh đối với phòng khám nêu trên. Theo đó, phòng khám bị phạt tổng cộng 33 triệu đồng với sáu hành vi vi phạm do Phòng Y tế xác lập trong một lần kiểm tra tiếp theo. Cụ thể, phòng khám cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, không thực hiện trực khám, chữa bệnh, tủ thuốc cấp cứu không đủ thuốc theo danh mục, phòng xoa bóp không treo bảng quy trình kỹ thuật xoa bóp… UBND quận Bình Thạnh cũng đình chỉ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động của phòng khám này. Mặc dù vậy, từ đó đến nay phòng khám vẫn không đóng phạt và vẫn hoạt động.

Sang tên vẫn tiếp tục sai phạm

Mặc dù chưa thực hiện các nghĩa vụ về đóng tiền phạt nhưng Công ty TNHH Y học Cổ truyền Tám Mươi Hai Quyết Thắng tiến hành sang lại công ty cho Công ty TNHH Y học Cổ truyền Thanh Tâm (đăng ký kinh doanh ngày 22-8 cùng địa chỉ trên) do ông Trần Thanh Hải làm giám đốc và y sĩ Phan Nguyên Vũ phụ trách chuyên môn. Ngành nghề đăng ký là: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa, chi tiết là khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền không có bệnh nhân lưu trú.

Tiếp đó, ngày 28-8, Thanh tra Sở Y tế kết hợp với Phòng Y tế quận Bình Thạnh kiểm tra phòng khám. Tại đây đoàn ghi nhận phòng khám mở cửa hoạt động, có khách đến xoa bóp nhưng kỹ thuật viên thì không có bằng cấp chuyên môn, tủ thuốc cấp cứu không đúng quy định và không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nên đoàn kiểm tra đề nghị ngưng hoạt động. Thanh tra mời đại diện công ty ngày 3-9 đến làm việc và mời nhiều lần nhưng họ … không đến. “Có lần họ dắt hai người mù đến Phòng Y tế quận Bình Thạnh nói đây là cơ sở mát xa của Hội Người mù mà làm khó dễ” - một thanh tra nói.

Mới nhất, vào sáng 3-10, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành phúc tra lần hai đối với Công ty TNHH Y học Cổ truyền Thanh Tâm, với sự có mặt của công an quận, công an phường và Phòng Y tế quận Bình Thạnh. Tại đây thanh tra vẫn thấy phòng khám mở cửa hoạt động dù không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; các phòng day ấn chưa có bảng quy trình kỹ thuật; hộp thuốc cấp cứu thì thiếu đủ thứ… Thanh tra yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động cho đến khi có phép, đồng thời đề nghị Phòng Y tế, Công an phường 3, quận Bình Thạnh giám sát việc thực hiện. Đây là lần thứ tư bị các cơ quan chức năng yêu cầu ngưng khám, chữa bệnh...

Có ý kiến cho rằng việc đổi tên chủ phòng khám thực chất chỉ để phủi trách nhiệm cũ chứ người điều hành vẫn là người cũ. Cơ quan chức năng cần xử lý kiên quyết, cần xem xét trách nhiệm của chủ cũ trong các sai phạm trước đây.

Sẽ đề nghị rút giấy phép kinh doanh Trao đổi với báo chí, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM Bùi Minh Trạng cho biết theo quy định của pháp luật thì đến lần thứ ba mà phòng khám không chấp hành thì sẽ cưỡng chế bằng cách rút giấy phép hoạt động, cắt điện, nước… Thanh tra sẽ liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét rút giấy phép kinh doanh của công ty này. “Đây là trường hợp mà thành phố rất quan tâm, nhiều cán bộ bức xúc vì khi đi ngang qua địa chỉ này thấy phòng khám vẫn hoạt động dù bị các cơ quan liên quan đình chỉ nhiều lần” - TS Trạng nói. TS Trạng cũng cho biết thêm sẽ xem xét trách nhiệm liên đới của y sĩ Vũ - phụ trách chuyên môn, có thể sẽ rút chứng chỉ hành nghề 6-12 tháng. Sắp tới Sở Y tế cũng sẽ quyết liệt và mạnh tay hơn đối với những trường hợp có chứng chỉ hành nghề nhưng hoạt động không phép.

DUY TÍNH