Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc: “Ngừng hoạt động”né thanh tra

Phạt nhiều lần vẫn ngang nhiên hoạt động Phòng khám Đa khoa Trung Nam (1509 đường 3-2, quận 11, TP.HCM) bị phạt hành chính tới ba lần. Mới đây nhất là tháng 10-2011, phòng khám này bị phạt hơn 15,5 triệu đồng do sử dụng người Trung Quốc hành nghề khi chưa được phép; máy móc, trang thiết bị chưa đăng ký; sử dụng thuốc không nguồn gốc. Phòng khám tai tiếng này còn bị phạt 7,5 triệu đồng vì quảng cáo sai quy định trong ấn phẩm Hữu nghị Trung Nam. Không chỉ vậy, phòng khám này còn bị Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM phạt 22 triệu đồng do xuất bản chui ấn phẩm Hữu nghị Trung Nam, quảng cáo dịch vụ y tế khi chưa được cấp phép. Tương tự, Phòng khám Đông y Hiện Đại (337 Cộng Hòa, Tân Bình) cũng sử dụng “thầy thuốc” Trung Quốc chưa được cấp phép. Phòng khám Hiện Đại cũng in ấn phẩm giới thiệu nhiều phương pháp chữa trị “độc chiêu” rồi phân phát miễn phí khắp nơi. Ấn phẩm này đã bị Sở TT&TT phạt 10 triệu đồng vì in sai quy định. Cùng bị xử phạt vì in ấn phẩm sai quy định còn có Chi nhánh Phòng khám bệnh Y học Trung Quốc (141 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận) 15 riệu đồng; Phòng khám Phương Nam (450 đường 3-2, quận 10) 10 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn đưa Phòng khám Y học cổ truyền An Khang (627B Nguyễn Trãi, quận 5) vào “hồ sơ đen” do sử dụng “thầy thuốc” Trung Quốc chưa đăng ký để khám, chữa bệnh; dùng dược liệu không rõ nguồn gốc… Năm 2008, phòng khám này bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 20 triệu đồng. Năm 2009, bị đoàn kiểm tra quận 5 phạt 9 triệu đồng. Sau đó, qua kiểm tra cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện Phòng khám An Khang vướng những sai phạm nêu trên. Điều đặc biệt, ngoài Phòng khám Trung Nam và Phòng khám 87 Thành Thái cùng chi nhánh 141 là được cấp phép hoạt động, các phòng khám còn lại đều không có tên trong danh sách quản lý của Sở Y tế. Những phòng khám này hoạt động trên cơ sở nào mà vẫn ngang nhiên tồn tại trong suốt thời gian qua? TRẦN NGỌC