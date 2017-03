“Cập nhật về điều trị và phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng - Đục thủy tinh thể” tại Hà Nội với sự tài trợ của nhãn hàng Minh nhãn khang. Hội thảo nhằm trao đổi những thông tin mới nhất về bệnh thoái hóa điểm vàng và các liệu pháp điều trị cũng như dự phòng, hỗ trợ điều trị thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Hội thảo đề cập đến bệnh thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể - một căn bệnh tương đối phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này thường do thiếu hụt dinh dưỡng, năng lượng, do các gốc tự do, oxy hóa, tia tử ngoại, đái đường… Thể thủy tinh và võng mạc là hai mô quan trọng của mắt, do đó đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến giảm thị lực và mù lòa. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã đưa ra những khuyến cáo và các liệu pháp điều trị căn bệnh này.

Hiện nay, đục thể thủy tinh là nguyên nhân hàng đầu (66%) gây mù lòa ở nước ta, ư­ớc tính số tồn đọng ng­ười mù hai mắt do đục thể thủy tinh lên đến trên 251.700 người, nếu ước tính riêng số mắt mù do đục thủy tinh thể thì có tới 1,2 triệu mắt đang chờ được mổ. Đó là chưa kể đến số ca mắc mới hằng năm gây mù khoảng 150.000 ca nữa. Đây là một thách thức lớn và chiến lược điều trị dự phòng bệnh đục thủy tinh thể đang đư­ợc đặt lên hàng đầu.

NG.MẪN