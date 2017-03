Phóng xạ ở Việt Nam thấp hơn quy định 50 vạn lần

Ông Đặng Thanh Lương, Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cho phóng viên Vietnam+ hay, nguồn gốc của phóng xạ I-131 vừa đo được hôm qua nhiều khả năng có nguồn gốc từ sự cố nhà máy điện Fukushima 1 của Nhật Bản.



Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6866:2001 quy định giới hạn liều đối với người dân do ảnh hưởng của một cơ sở bức xạ hoặc cơ sở hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường là 1 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm liên tục). Trong 1 năm đơn lẻ không vượt quá 5 mSv.



Kết quả đo nồng độ chất phóng xạ I-131 trong không khí của Trạm quan trắc mẫu sol khí tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân được công bố ngày 28/3/2011 là 24,2 x 10 mũ -6 Bq/m3.



Như vậy, mức nồng độ này nhỏ hơn khoảng 500 ngàn lần so với giá trị giới hạn quy định trong TCVN 6866:2001 và không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.



Hiện nay các trạm quan trắc của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến mức phóng xạ trong không khí để đưa ra thông tin cập nhật nhất.





Theo Trung Hiền (Vietnam+)