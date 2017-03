Phù chân do bệnh tim

Võ Thy Huệ (thyhue60@...)



Theo SGTT



Phù bạch mạch (phù chân voi, phù cứng…) là phù do viêm hệ thống bạch mạch, thường do giun chỉ gây nên. Với tình trạng phù của mẹ bạn, chúng tôi ít nghĩ là phù bạch mạch, mà do bệnh lý tim mạch gây ra. Mẹ bạn bị bệnh động mạch vành thì rất có thể có dấu hiệu suy tim, hậu quả sẽ dẫn đến tình trạng sung huyết mạch ngoại biên gây phù chân. Bệnh còn gây ra gan to, tĩnh mạch cổ nổi, khó thở do phổi sung huyết. Để đánh giá được tình trạng bệnh một cách cụ thể và có hướng điều trị hiệu quả, mẹ bạn nên đi khám tại các cơ sở chuyên khoa tim mạch. Khi đi ngủ, mẹ bạn nên kê chân cao để giảm bớt tình trạng phù, tránh đứng lâu một chỗ.