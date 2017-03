Phụ nữ Anh có tỷ lệ bị ung thư cao nhất châu Âu

Bản phân tích dữ liệu của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) cho thấy khả năng phụ nữ Anh bị ung thư ở tuổi 75 là 25,1%, so với 21,4% đối với phụ nữ châu Âu.



Phụ nữ Anh cũng nhiều khả năng chết vì ung thư trước tuổi 75 hơn so với phụ nữ châu Âu, với 10,6% tử vong vì căn bệnh này so với 9,4% ở châu Âu.



Tuy nhiên, số liệu lại cho thấy một chiều hướng trái chiều đối với đàn ông Anh so với những người đàn ông khác ở châu Âu. Nguy cơ đàn ông châu Âu mắc ung thư trước tuổi 75 trung bình ở mức 29,5%, nhưng tỷ lệ này chỉ là 27,8% ở Anh.



Tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này của đàn ông Anh cũng thấp hơn, với 13,3% so với mức trung bình 16,2% của châu Âu.



Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), cơ quan đánh giá dữ liệu nói trên, cho biết có thể ngăn ngừa nhiều trường hợp ung thư thông qua lối sống lành mạnh.



Quỹ này ước tính có thể ngăn ngừa 80.000 ca mắc ung thư mỗi năm nếu người ta duy trì một mức cân nặng hợp lý, hoạt động thể chất và ăn uống điều độ./.



Theo Huy Lê (Vietnam+)