Phụ nữ cuồng dâm gây họa

Quái chiêu giải tỏa cơn nghiện

"Quan hệ" vô độ

Internet làm tăng nguy cơ nghiện sex



Đại đa số những trường hợp nghiện sex luôn che giấu những hành vi kích thích vụng trộm, không để người ngoài biết. Đó là một trong những nguyên nhân khiến bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.

Những kẻ nghiện sex cũng có mối quan hệ gắn bó với mạng intenet. Theo điều tra, 6% số người sử dụng mạng là đối tượng nghiện sex ảo (trong đó phụ nữ chiếm 40%).

GS-TS Đỗ Trọng Hiếu, nguyên vụ trưởng Vụ Sức khỏe Sinh sản (Bộ Y tế), cho biết phụ nữ bị chứng cuồng dâm có rất nhiều quái chiêu để thỏa mãn “cơn nghiện” của mình. Ông đã từng điều trị cho những chị em dùng dưa chuột, chuối, trứng… để “yêu” dẫn tới viêm nhiễm, vô sinh… Tuy nhiên, trường hợp gây sốc nhất chính là một cụ bà ngoài 70 tuổi, nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, “chỗ kín” bị tổn thương bởi nhiều mảnh thủy tinh vụn.Theo lời bệnh nhân, bà mắc bệnh nhưng không dám tìm bạn tình. Lần đó, bà đã lấy cả cái bóng đèn điện loại nhỏ để thỏa mãn cơn nghiện. Do quá mạnh tay, bóng đèn đã vỡ vụn trong đó và đâm nát “vùng cấm”. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy ra từng mảnh thủy tinh nhỏ xíu.Tại Trung tâm Y tế Thái Hà, bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã nhiều lần phải cấp cứu cho những phụ nữ sử dụng đồ chơi tình dục quá mạnh khiến dụng cụ chui vào bụng, làm thủng cùng đồ, gây chảy máu dữ dội. Trong đó, không ít phụ nữ lớn tuổi nhập viện do “yêu” quá mạnh.Phân tích về chứng cuồng dâm, theo GS-TS Hiếu, cần phải phân biệt rõ cuồng dâm, nghiện sex với người có ham muốn mạnh. Người ham muốn mạnh là người có nhu cầu lớn nhưng vẫn làm chủ được mọi hành vi của mình. Do thỏa mãn với đời sống gối chăn nên họ không cảm thấy bực bội hay xáo trộn quá lớn trong cảm xúc khi bị bạn đời đôi lần từ chối.Còn người nghiện tình dục thì ngược lại, khi bị từ chối sẽ có những thay đổi bất thường trong hành vi, cảm xúc; có thể bạo hành đối phương khi không được đáp ứng nhu cầu. Với họ, tình dục không bao giờ là đủ.Ham muốn của họ có thể quay lại ngay sau khi vừa “hành sự”. Đặc biệt, người cuồng dâm thường có những biểu hiện, hành vi tình dục khác thường, gây rối loạn trật tự xã hội hoặc bản thân. Nhiều trường hợp tử vong hoặc thương tích nặng nề do chính hành vi tình dục khác thường của mình hoặc gây ra những cái chết, thương tổn nặng nề cho đối phương…Bác sĩ Đào Xuân Dũng, chuyên gia về tình dục học, cho biết hiện nay, nhiều quan điểm cho rằng nữ nghiện tình dục hay cuồng dâm do chịu tác động chủ yếu của đời sống xã hội như được đề cập cởi mở hơn về tình dục; sự phát triển nhanh các ấn phẩm, trang mạng về tình dục; dụng cụ tình dục được bày bán tự do; ngành giải trí và thời trang hình như cũng khuyến khích bản năng tính dục...Nhiều phụ nữ ngày nay dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục với nhiều bạn tình nên chứng nghiện tình dục có nguồn gốc từ vấn đề đạo đức hơn là do bệnh lý.Nghiện tình dục cũng giống như nghiện ma túy, rượu… ở chỗ hay đi kèm với sự khổ sở, dằn vặt khi không đạt được điều mong muốn. Sự nghiện ngập có tính chất bức bách, không thể cưỡng lại và phần lớn lại không vì một liên hệ cảm xúc nào, mà chỉ vì tìm kiếm khoái cảm và thường dẫn đến những hậu quả tiêu cực, ví dụ miệt mài theo đuổi lối sống thác loạn và từ chối thực hành tình dục an toàn (không dùng bao cao su).Nếu không thực hiện được sẽ dẫn đến một trạng thái bực bội về cả thể chất và tâm trí. Theo nghiên cứu, mức độ ham muốn khoái cực ở người nghiện có thể từ 12 - 15 lần mỗi ngày và thường kèm với hội chứng đặc trưng thường thấy ở nhiều người nghiện: đau ngực, đau bụng, mất ngủ… Hơn nữa, nhu cầu khoái cảm đỉnh điểm này thường kèm với hội chứng lo hãi, trầm cảm và khi đó, khoái cực đóng vai trò như thuốc chống lo hãi tự nhiên.Bất chấp tất cả để thỏa mãn cơn nghiệnCác nhà nghiên cứu cho thấy thùy amidan ở trong não có nhân điều khiển hành vi tình dục của con người. Khi các nhân này bị rối loạn thì gây ra các biến loạn theo cơ chế thần kinh thực vật. Ngoài ra, cơ chế rối loạn tình dục còn chịu ảnh hưởng thông qua cơ chế thần kinh nội tiết, các chất dẫn truyền thần kinh….Nghiện tình dục sinh lý có liên quan đặc biệt tới chất endorphin và enkephline - một loại “hóa chất hạnh phúc” trong não giúp tinh thần sảng khoái và xoa dịu các cơn đau. Càng hoạt động tình dục nhiều, các chất này càng tăng và cảm giác khoái lạc giống như một “lớp kem phủ lên một chiếc bánh”, luôn kích thích người ta quay lại lần sau để được nếm nhiều hơn. Vì vậy, đối với bệnh lý này, phải tìm nguyên nhân để chữa trị, còn không chữa thì cho dù bị nhốt, bị cầm tù họ vẫn tìm mọi cách để đạt được.Việc điều trị bệnh lý cường dục, theo GS-TS Hiếu, chủ yếu là điều trị triệu chứng bằng các thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tố ức chế… Việc điều trị rất khó khăn và lâu dài, kết hợp cả điều trị cả tâm lý và sinh lý.Theo Hà Linh (NLĐ)