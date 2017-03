Phú Yên: Chưa có cơ sở kết luận tử vong do ăn khổ qua

cho thấy chưa có cơ sở kết luận ông Trần Văn Try (62 tuổi, ngụ thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa) tử vong là do bị ngộ độc khi ăn khổ qua như tin đồn đang lan truyền ở địa phương này.

Trước đó, trong hai ngày 2 và 3-1, gia đình ông Try có ăn một số món chế biến từ khổ qua, đậu cô ve mua từ chợ. Chiều 3-1, ông Try có triệu chứng khó thở, người lả dần rồi chết trên đường đưa đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, bà Lê Thị Trơn (vợ ông Try) và chị Nguyễn Thị Hòa (con dâu ông Try) đều phải nhập viện cấp cứu.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tây Hòa, ông Try có tiền sử bệnh huyết áp, từng bị ngất xỉu nên có thể tử vong do bị tai biến dẫn đến đột quỵ. BV Đa khoa huyện Tây Hòa kết luận bà Trơn và chị Hòa bị bệnh viêm dạ dày cấp, không phải bị ngộ độc thực phẩm.

TL