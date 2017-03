Phú Yên: Dị ứng thuốc, một cháu bé nguy kịch

Ngày 25-5, cháu Đỗ Phủ Phong (bảy tháng tuổi, ngụ An Thọ, Tuy An, Phú Yên) đã được chuyển từ BV Đa khoa Phú Yên vào BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) do bị dị ứng thuốc rất nặng.

Theo các bác sĩ BV Đa khoa Phú Yên, sức khỏe cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bị phỏng rộp, sưng tấy, tuột da, có nhiều mụt nước, các hốc tự nhiên trên cơ thể đều bị phù nề nặng... BS Nguyễn Trọng Ân, Trưởng khoa Nhi BV Đa khoa Phú Yên, cho biết: “Cháu Phong đang có nguy cơ nhiễm trùng cao, rất nguy hiểm do BV không có phòng vô trùng để điều trị. Bệnh nhi cũng đang có nguy cơ bị tổn thương các cơ quan nội tạng; trong khi BV không kiểm soát được bệnh”. Do đó, dù đang trong tình trạng nguy kịch, BV Đa khoa Phú Yên vẫn đồng ý để gia đình chuyển bệnh nhi vào TP.HCM. Theo anh Đỗ Phủ Ngọc Gia (cha của bệnh nhi Phong), cách đây hơn 10 ngày, cháu Phong bị ho, thở khò khè, nghi bị hen suyễn nên gia đình đến hiệu thuốc Đông y Đông Hưng (TP Tuy Hòa) mua chai sirô Bạch Ngân PV của Công ty CP Dược thảo Phúc Vinh (Hà Nội) về cho cháu uống. Bốn ngày sau, bệnh cháu Phong không thuyên giảm, hai mí mắt cháu bỗng dưng phù nề. Toàn thân cháu Phong bị phỏng rộp, sưng tấy, tuột da. Ảnh: TL Ngày 21-5, gia đình đưa cháu Phong đến khám tại phòng mạch nhi tư nhân của BS Phạm Hiếu Vinh (Phó Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên). BS Vinh chẩn đoán cháu Phong bị dị ứng nên bán thuốc cho cháu uống. Sau khi uống thuốc một ngày, trên người cháu Phong xuất hiện nhiều mủ nước nên gia đình đưa cháu nhập viện tại BV Đa khoa Phú Yên. Trong ba ngày điều trị tại BV này, bệnh cháu Phong ngày càng trở nặng. BS Nguyễn Trọng Ân cho biết thêm, BV chẩn đoán cháu Phong bị dị ứng do dùng thuốc Tây hoặc thuốc Đông y. Tuy nhiên, đến nay BV vẫn chưa xác định được tên các loại thuốc Tây mà BS Vinh đã bán cho cháu bé uống. Qua khám bệnh, tôi phát hiện cháu dị ứng thuốc mà người nhà nói chỉ cho uống sirô Bạch Ngân PV. Do đó, tôi cho cháu uống các loại thuốc kháng dị ứng. Việc cháu Phong dị ứng thuốc Đông y hay Tây y hiện chưa thể khẳng định được, cần có xét nghiệm. Tuy nhiên, hiện BV Đa khoa Phú Yên chưa có phương tiện để xét nghiệm. BSPHẠM HIẾU VINH,Phó Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên TẤN LỘC