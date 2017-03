Phú Yên: Dùng than củi sưởi ấm, một người tử vong

Đến trưa 13-1, thấy vợ chồng ông Tăng không thức dậy, người dân địa phương phá cửa vào, phát hiện cả hai bị hôn mê sâu. Lúc 12 giờ 45 cùng ngày, vợ chồng ông Tăng được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch; trong đó người chồng bị tím tái, trụy mạch, huyết áp bằng 0, đến 20 giờ 30 cùng ngày thì tử vong. Hiện bà Hồng đã qua cơn nguy kịch. Ngày 14-1, BV Đa khoa Phú Yên xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Cao Tăng là do bị ngộ độc khí Carbon Monoxide (C.O).

Bác sĩ Châu Khắc Toàn, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc BV Đa khoa Phú Yên, cho biết C.O là khí độc thải ra do sự đốt cháy không hoàn toàn, không mùi, không màu, không vị, rất khó nhận biết; khi ngộ độc sẽ ảnh hưởng đến não, rối loạn nhịp tim, trụy mạch... Chỉ tính từ đầu mùa lạnh đến nay, BV Đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận cấp cứu tám ca ngộ độc khí C.O, trong đó có ca tử vong nói trên.

T.LỘC