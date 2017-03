Polype - Căn bệnh di truyền

Bệnh polype có nhiều loại, đa polype (polype đại, trực tràng), ruột non, hốc mũi, tử cung… Bất cứ chỗ nào trong cơ thể có khoang trống đều có nguy cơ bị bệnh polype. Một polype đơn độc nhiều khi do kích ứng nên không có yếu tố di truyền, còn đa polype (xảy ra chủ yếu ở đường tiêu hóa dưới) thì có tính chất di truyền gia đình, khoảng 3%-5%. Đa polype nếu không được can thiệp thì 1/2 sẽ diễn tiến thành ung thư (từ khi sinh ra cho tới khi 40 tuổi). Nếu sống đến 70 tuổi thì hầu hết trở thành ung thư. Đối với trẻ em, có khoảng 3% viêm loét đại tràng cũng có thể dẫn tới ung thư (10-20 tuổi tăng lên khoảng 20% nguy cơ ung thư).