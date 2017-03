Quá tải “rồng con” - Kỳ cuối: Tràn ngập bệnh nhi

Nhiều ca tử vong khi sinh Theo thống kê của Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế), trong sáu tháng đầu năm 2012 cả nước đã có 88 ca tử vong mẹ hoặc tử vong con trong quá trình sinh nở. Trong số này có 28 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh lý có sẵn của sản phụ và trẻ sơ sinh, 60 ca do tai biến sản khoa. Thống kê về địa điểm xảy ra tai biến, có 10 trường hợp tử vong tại nhà, 14 trường hợp tử vong trên đường chuyển viện, số còn lại tử vong tại cơ sở y tế. Tuy thống kê này không nêu số tai biến do lỗi của cơ sở y tế, nhưng thời gian gần đây đã có một số trường hợp bệnh viện thỏa thuận đền bù cho gia đình bệnh nhân do lỗi sơ suất của bệnh viện, trong đó có những trường hợp mức đền bù lên đến hàng trăm triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 29-9, sản phụ N.T.H. (sinh năm 1992) đã tử vong tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Nguyên nhân chính thức còn chờ kết luận của cơ quan pháp y Bộ Công an, nhưng theo đánh giá ban đầu của bệnh viện, nguyên nhân tử vong có thể do “tắc mạch ối”, một nguyên nhân rất hãn hữu mới xảy ra, nhưng không hiểu vì lý do gì lại thường xuyên xuất hiện trong thời gian gần đây. Trao đổi với PV, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Nguyễn Văn Tân cho hay tỉ lệ sinh đã tăng mạnh trong năm Nhâm Thìn. Trong đó trên phạm vi toàn quốc, tỉ lệ sinh đã tăng trên 10% so với cùng kỳ 2011. Tại các địa phương như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Gia Lai..., tỉ lệ trẻ sơ sinh là con thứ ba tăng mạnh so với cùng kỳ. Tại nhiều địa phương, do tỉ lệ sinh, tỉ lệ trẻ sơ sinh là con thứ ba đều tăng, mục tiêu dân số 2012 sẽ không đạt như dự kiến. L.ANH