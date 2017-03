Quảng Nam: Nguy cơ bùng phát cúm gia cầm

Tại khu “chợ gà” Hòa Hương, mỗi ngày có gần 1.000 con gà, vịt được mua bán, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Ăn theo khu chợ là dịch vụ giết mổ gia cầm sống tại chỗ, với giá 15 - 20 ngàn đồng/con gà, vịt. Những người buôn bán gà ở đây cho rằng họ chỉ mua bán gà ta, nuôi thả vườn nên không sợ gì cúm gia cầm.

Gia cầm sống bày bán tràn lan tại chợ Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Các chợ đầu mối ở Quảng Nam như chợ Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), chợ Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn), chợ Nam Phước (huyện Duy Xuyên), chợ Hà Lam (huyện Thăng Bình), chợ Tam Kỳ (thành phố Tam Kỳ), chợ Núi Thành (huyện Núi Thành)… mỗi ngày tiêu thụ hàng ngàn con gia cầm các loại. Phần lớn số gia cầm này đều nhập “chui” từ các tỉnh phía Bắc vào và từ Quảng Ngãi ra.

Thế nhưng, việc kiểm tra, kiểm dịch gia cầm hiện vẫn chưa được quan tâm. Trạm kiểm dịch tại Dốc Sỏi, huyện Núi Thành, nơi giáp với địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, hiện vẫn “vườn không nhà trống”, mặc cho các phương tiện vận chuyển gia cầm lậu tung hoành.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, các địa phương ở Quảng Nam có khoảng 4 triệu con gà, vịt. Tuy nhiên, tỷ lệ gà, vịt được tiêm vắcxin phòng dịch chỉ chiếm trên 52%. Nhiều địa phương miền núi như Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang… thì tỷ lệ tiêm phòng dịch trên đàn gia cầm rất thấp, có nơi không quá 10%. Một lãnh đạo chi cục thú y Quảng Nam cho biết, nguyên nhân là do ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cúm A/H5N1, trên gia cầm và dịch bệnh trên gia súc còn thấp. Các hộ dân trên địa bàn miền núi ở phân tán, chăn nuôi nhỏ lẻ nên rất khó tổ chức tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Cả tỉnh Quảng Nam hiện có 50 cơ sở giết mổ gia cầm quy mô lớn và hàng chục điểm giết mổ nhỏ lẻ. Bình quân mỗi ngày, có khoảng 10 ngàn con gà, vịt được giết mổ, tiêu thụ. Nhưng trong ba năm qua, mỗi năm lực lượng thú y Quảng Nam chỉ kiểm soát giết mổ được hơn 20 ngàn con gia cầm.

Để phòng chống dịch cúm gia cầm tái bùng phát, ngày 9.3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định giao cho sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức tiêm phòng vắcxin H5N1 và H5N2 (dùng riêng cho gà) trên phạm vi toàn địa bàn của 9 huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc và Hội An.

Các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang bắt buộc tiêm phòng ở các địa bàn có hộ chăn nuôi gia cầm số lượng lớn, các vùng đông dân cư, các vùng có nguy cơ cao, các trại chăn nuôi gia cầm tập trung, các địa phương đã phát dịch cúm gia cầm trước đây. Đợt tiêm phòng sẽ được triển khai từ ngày 1.4 tới.



Quảng Nam là một trong những tỉnh “điểm nóng” về dịch cúm gia cầm (cúm A/H5N1) ở miền Trung và cả nước. Dịch thường tái bùng phát trên diện rộng, gây thiệt hại rất lớn đàn gia cầm ở các đị phương trong tỉnh. Nguyên nhân là do tâm lý chủ quan của người chăn nuôi, sự hám lợi, bất chấp sức khỏe của cộng đồng của các gian thương và cả sự “thờ ơ” của các ngành chức năng. Đây là những ẩn họa để dịch cúm A/H5N1 có dịp tái bùng phát.

Theo Hoàng Lan Nhi (SGTT)