Quảng Trị: Hơn 150 công nhân bị ngộ độc thức ăn

Trong 88 người nhập viện, có 8 người đang trong tình trạng nặng, với các biểu hiện co giật, nôn mửa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, biểu hiện lâm sàng nặng.



Bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu và triển khai xét nghiệm, siêu âm theo dõi thêm.



Theo ông Nguyễn Xuân Tiết rất may do phát hiện sớm các bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, chưa có người nào nguy kịch.



Để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe, tất cả 88 bệnh nhân hiện đều được giữ lại để theo dõi và điều trị.



Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23/1, sau khi các công nhân ăn cơm ca chiều gồm một số món như cháo, đồ xào, thịt, rau cải, một số nạn nhân bắt đầu có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, co giật dữ dội.



Ngay sau khi nhận được tin báo, các bác sỹ của bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng đã có mặt kịp thời để sơ cấp cứu tại chỗ đồng thời đưa các bệnh nhân nặng về bệnh viện để điều trị.



Theo số liệu ban đầu, số lượng người bị ngộ độc tại nhà máy dệt may Phong Phú lên tới hơn 150 người nhưng chỉ có 88 người nhập viện do bị nặng, số công nhân bị nhẹ chủ yếu được điều trị tại phòng khám của nhà máy.



Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Lăng đang trong tình trạng quá tải do số lượng ca ngộ độc tăng cao.



Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.





Theo Thanh Thủy (Vietnam+)