Que “thử giới tính” mua là có

Que thử được quảng cáo có thể xác định thai nhi là trai hay gái khi mới 6-8 tuần tuổi - Ảnh: Thuận Thắng



Cấm phát hiện giới tính thai nhi



Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em cấm phát hiện giới tính thai nhi sớm dưới mọi hình thức và có hình thức phạt từ 3-7 triệu đồng. Tuy nhiên, tháng 1-2013, dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi siêu âm, xét nghiệm người đang mang thai để chẩn đoán, tiết lộ thông tin giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) nâng số tiền bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.



Th.D.

Chưa có cơ sở khoa học



TS.BS Lê Thị Thu Hà, phó khoa sản A Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết thử nước tiểu chỉ để chẩn đoán thai sớm qua nội tiết tố của thai kỳ (hCG) chứ chưa phân định được giới tính qua nhiễm sắc thể, cho nên độ chính xác của những que thử giới tính là khó xác định. Nhiều thông tin cho thấy có thai phụ dùng hai loại que thử giới tính cùng một thời điểm, kết quả thật bất ngờ: một loại cho kết quả màu hồng (con gái), một loại cho kết quả màu xanh (con trai). Cũng có những thai phụ thử que với kết quả màu hồng nhưng sinh ra bé trai và ngược lại.



Theo y học, việc xác định giới tính sớm nhất hiện nay có thể thực hiện được bằng kỹ thuật chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGD: Pre-implantation Genetic Diagnosis). Kỹ thuật PGD là một kỹ thuật hoàn chỉnh, cho phép các cặp vợ chồng có nguy cơ truyền các bệnh lý di truyền có thể bỏ thai khi phát hiện bệnh lý ở thai. Kỹ thuật PGD thực hiện ở những trường hợp thụ tinh ống nghiệm để chọn lựa các phôi tốt, không mắc các bệnh lý di truyền. Không thực hiện kỹ thuật PGD với mục đích sinh con theo ý muốn.



Với những bà mẹ thụ thai bình thường, có thể sinh thiết thai nhau nhằm chẩn đoán bệnh lý di truyền của bé, qua đó cũng xác định được giới tính sớm nhất khi thai nhi được 10-12 tuần tuổi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho phép thực hiện kỹ thuật này đối với những bà mẹ có nguy cơ sinh con bệnh di truyền như từng sinh con mắc hội chứng Down, chứ không nhằm mục đích lựa chọn giới tính.



Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà - nguyên trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - cho biết hiện chưa có tài liệu nào đề cập que thử thai xác định được giới tính thai nhi. Nếu các thai phụ tin vào kết quả của que thử thai này là không ổn. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán que thử thai biết giới tính, để thai phụ đi bỏ thai chỉ vì con trai hay con gái rất nguy hiểm vì dễ gây mất cân bằng giới tính, vi phạm đạo đức.



Thùy Dương

Theo ANH THOA (TTO)



Hiện trên thị trường, que thử giới tính được quảng cáo nhập khẩu từ Pháp, Mỹ với công dụng có thể xác định giới tính thai nhi chính xác từ 90% trở lên, thậm chí nhiều nơi còn khẳng định con số này là 99,99%. Giá bán của loại que này khoảng 1 triệu đồng. Bà Linh, một người bán dạo trước cổng Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, quảng cáo: “Muốn biết con trai hay gái nhanh, chính xác cứ thử là yên tâm nhất. Khỏi cần đi khám chui hay chờ tới ngày sinh. Ai có bé gái rồi giờ muốn chọn bé trai, cũng dễ dàng biết kết quả sớm để chủ động giữ thai hay bỏ”.Chị Nguyễn Thị Hà (ngụ Q.2, TP.HCM) cho biết: “Tôi đã tận tay thử và thấy nó không hề có tác dụng. Trước khi sinh con một tuần, tôi có thử thì que hiện lên màu hồng (tức con gái) mà bây giờ tôi sinh con trai”. Còn chị Phan Thị Hoa (ngụ P.Hiệp Thành, Q.12) lắc đầu than thở: “Que thử không có nhãn mác gì cả. Chỉ nghe nói nhập lậu từ Trung Quốc, Campuchia... chứ chẳng phải hàng của Mỹ, Pháp như quảng cáo. Tôi thử và nó báo sinh con gái nhưng rồi sinh con trai, đúng là không thể tin được”.Còn chị Trần Hải Nam (ngụ P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) cho biết: “Khi tôi mang bầu được hai tuần, có người giới thiệu nên tôi kêu chồng đi mua. Được bạn bè cho số điện thoại, chồng tôi gọi đặt hàng và chỉ khoảng một giờ sau họ mang đến tận nhà giao với giá 900.000 đồng/cái. Khi thử xong thì cho kết quả con trai, cả nhà rất mừng. Nhưng cách đây bốn tháng, tôi sinh một bé gái”.Trên thị trường hiện nay có hai loại que thử giới tính được quảng cáo rầm rộ và bán lén lút khắp nơi là Gendermaker và Intelligender. Nhưng khi thử cả hai loại que này cũng cho kết quả khác nhau. Anh Nguyễn Hạnh (ngụ Q.10) kể: “Tôi đã có một con gái 6 tuổi. Vợ chồng mong có một đứa con trai. Khi vợ mang thai được bảy tuần, tôi có liên hệ với một người để mua que thử trai hay gái. Ban đầu tôi mua của Gendermaker cho kết quả cháu gái, nhưng khoảng ba ngày sau tôi tìm mua thiết bị Intelligender lại cho kết quả một bé trai. Thiệt không biết đâu mà lần...”.Ngày 3-6, chúng tôi đến khu vực gần chợ thuốc tây Q.10 (đường Nguyễn Giản Thanh) hỏi mua que thử giới tính. Một thanh niên tên Duy cho biết: “Hàng lúc nào cũng có. Muốn mua, chờ 10 phút tôi giao hàng”. Duy cho biết thêm: “Đây là hàng cấm ở VN nhưng tụi tui luôn có hàng. Thử là có thể biết ngay con gái hay con trai khi mới 6 tuần tuổi”.Duy giải thích thêm: “Bao bì bên ngoài của loại que thử giới tính này chẳng có nhãn mác, nhưng bên trong có hướng dẫn cách sử dụng. Đây nè, rất dễ, lấy nước tiểu vào buổi sáng, sau đó nhỏ 5-7 giọt vào ô cửa số trên que. Năm phút sau, nếu que hiện lên màu xanh thì đó là con trai, còn nếu hiện lên màu hồng thì con gái. Rất nhanh và chính xác. Hiện tôi còn có loại 8 tuần nhưng yêu cầu nhỏ nhiều nước tiểu hơn”.Duy và Vũ là người chuyên bán những mặt hàng này tại khu vực Q.10. Đường dây của Duy thường hẹn giao hàng trước siêu thị Big C (ngã ba Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh). Hiện đường dây của Duy có thể giao trên toàn quốc với số lượng lớn, giá rẻ. Duy khoe: “Loại này người ta mua nhiều lắm. Nói thiệt, có hôm bán mỏi cả tay... Anh muốn lấy bao nhiêu cũng có. Nếu anh lấy với số lượng lớn thì giá thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, loại 6 tuần tuổi, bán lẻ giá 750.000 đồng/cái. Nhưng khách lấy từ 30 cái trở lên thì sẽ để lại với giá thấp hơn, chỉ hơn 500.000 đồng/cái”.Hầu hết những người bán hàng đều quảng cáo: “Đây là hàng xách tay từ nước ngoài về, chỉ có một ít để chia lại”, nhưng khi hỏi mua sỉ thì đều sẵn sàng cung cấp. Ông Hùng, một đầu nậu thuốc tây, khẳng định: “Cái này chủ yếu tui lấy về từ Mỹ. Tui bán 750.000 đồng. Tụi tui biết được là do một số bác sĩ sản khoa quen biết các mối bên nước ngoài chỉ cho và nhờ họ xách tay mang về”.Qua lời rao bán loại hàng “thử nhanh trai - gái” trên mạng, chúng tôi liên lạc với một người tên Hải, ngụ tại Q.Cầu Giấy (Hà Nội). Hải nói: “Đây là hàng cấm nhưng cửa hàng tôi hiện có hai loại đều nhập lậu từ Mỹ về với giá 850.000 đồng/cái và 1.050.000 đồng/cái. Nếu mua thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và chỉ một ngày sau sẽ có người giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách”. Hải còn cho biết: “Tôi có đến ba cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM, sẵn sàng cung cấp trực tiếp hoặc có thể chuyển về địa chỉ nhà của khách hàng trong cả nước”. Chúng tôi cũng liên lạc với bà Lan, một điểm bán que thử giới tính khác tại Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội). “Cứ chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản, trong vòng một ngày sẽ có người giao hàng tận nơi. Loại này không được bán công khai nên mua thì hẹn nhau địa điểm hoặc giao tận nhà”.Thực tế, loại que thử giới tính được quảng cáo là nhập lậu từ Mỹ về VN đều có xuất xứ từ Trung Quốc, Campuchia đưa về với số lượng lớn, chủ yếu bằng đường tiểu ngạch. Đa số đều không ghi xuất xứ cũng như hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp. Hiện có bán nhiều tại TP.HCM và Hà Nội và cả một số tỉnh miền Trung, Đông Nam bộ... Không chỉ được các “cò”, một số người mời chào bán que thử giới tính tại trước các bệnh viện phụ sản, các phòng khám phụ khoa, các chợ thuốc tây, ngay tại một số nhà thuốc cũng có.Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ Lê Quang Thanh cho biết ông vừa mới nghe nói về sản phẩm này và việc lưu hành tất cả công cụ chẩn đoán giới tính khi đang mang thai là sai pháp luật và trong ngành y tuyệt đối không cho phép. Ông Phạm Kim Bình, phó chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, nói ông chỉ mới nghe nói về dụng cụ thử giới tính chứ chưa nắm được thông tin cụ thể. Tuy nhiên theo quy định, đây là mặt hàng cấm, ngay cả siêu âm cũng không được tiết lộ giới tính khi đang mang thai chứ đừng nói gì việc kinh doanh loại dụng cụ này. “Chúng tôi sẽ tiến hành nắm thông tin ngay về loại sản phẩm này, nếu nhà thuốc hoặc địa điểm nào bán sẽ xử lý nghiêm” - ông Bình khẳng định.