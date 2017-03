Quỹ bảo hiểm y tế TP.HCM: Chi sai quy định hàng chục tỉ đồng

Theo ông Sang, do vụ việc được thanh tra chủ yếu liên quan đến hai lãnh đạo tiền nhiệm của BHXH TP nhưng cả hai đã nghỉ hưu nên không thể tiến hành kiểm điểm.



Theo tìm hiểu của PV, năm 2010 Thanh tra TP.HCM đã tiến hành thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH của BHXH TP giai đoạn 2005-2009. Qua thanh tra cho thấy BHXH TP quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho Bệnh viện Mắt Sài Gòn 2 và Bệnh viện Phổ Quang 1 sai quy định với tổng số tiền hơn 23,6 tỉ đồng.



Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 9-2006, BHXH TP chấp nhận thanh toán chi phí phẫu thuật phaco cho Bệnh viện Mắt Sài Gòn 2 với giá 5 triệu đồng/mắt, cao hơn quy định 3 triệu đồng, dẫn đến quyết toán sai gần 15,2 tỉ đồng. Đối với Bệnh viện Phổ Quang 1, tuy phạm vi hoạt động chuyên môn chưa được Bộ Y tế cho phép thực hiện tiêm truyền hóa chất độc tế bào đường tĩnh mạch, động mạch trong điều trị ung thư nhưng vẫn được BHXH TP thanh toán chi phí sai quy định hơn 8,4 tỉ đồng.



Ngoài ra, chi phí khám chữa bệnh tăng còn do sai sót ở một số bệnh viện. Cụ thể tại Bệnh viện Q.1, phát hiện một bệnh nhân được khám ba lần trong cùng một ngày, hoặc khám 3-4 ngày liên tiếp cùng một bác sĩ với các chẩn đoán khác nhau về bệnh lý nội khoa. Đặc biệt, có bệnh án mổ phaco mắt phải hai lần, có trường hợp nhập “nhầm” chi phí khám chữa bệnh từ 166.000 đồng lên 7,2 triệu đồng. Tại Bệnh viện Q.8 có hiện tượng tái khám sớm 2-12 ngày, hoặc có hiện tượng ghi nhầm chi phí thuốc từ 165.000 đồng lên 2,3 triệu đồng...



Tại HEPA (Công ty TNHH trung tâm y khoa Phước An), BHXH TP chấp nhận việc bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh tại một chi nhánh nhưng được khám chữa bệnh tại bốn chi nhánh của HEPA.Đáng lưu ý, tại năm bệnh viện và phòng khám được kiểm tra giá thuốc mua để phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế đều mua thuốc dựa vào kết quả đấu thầu của bệnh viện khác.



Đoàn thanh tra kiểm tra mẫu 20 loại thuốc năm 2009 có cùng hoạt chất nhưng Bệnh viện Q.1 áp giá cao hơn bệnh viện khác, số tiền chênh lệch lên đến hơn 1 tỉ đồng.



Tại Bệnh viện Q.8, chọn mẫu 40 loại thuốc năm 2009, số tiền chênh lệch do áp giá cao hơn 2,6 tỉ đồng. Tại HEPA, chọn tất cả mẫu thuốc trong quý 4-2009, số tiền chênh lệch gần 4,1 tỉ đồng. Bệnh viện đa khoa tư nhân Phổ Quang 1, năm 2007 không mở sổ sách theo dõi nhập, xuất, tồn thuốc theo đúng quy định...





Theo LÊ THANH HÀ (TTO)