Quý IV: 100% ca tử vong ngộ độc thực phẩm là do uống rượu, ăn cá nóc

Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), từ đầu năm 2012 đến nay, trên toàn quốc đã ghi nhận có 164 vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 5.400 người mắc, trong đó có 33 người tử vong.



So với cùng kỳ năm 2011, tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng tăng về số vụ, số người mắc và số trường hợp tử vong. Cụ thể, số vụ ngộ độc tăng 23 vụ, số người mắc tăng gần 1.000 người, số người tử vong tăng 7 trường hợp.

Trong đó, ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể có 23 vụ với hơn 2.000 người mắc, có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, ngộ độc tại bếp ăn gia đình lại có xu hướng tăng cả về số vụ, số mắc, số đi viện và số tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số vụ ngộ độc tại các gia đình tăng 17 vụ (tăng hơn 22%), số người mắc tăng gần 700 người và số tử vong tăng 3 trường hợp.

Nếu tính riêng số liệu ngộ độc thực phẩm trong quý IV năm 2012 thì số ca ngộ độc tại gia đình càng thể hiện rõ nét. Trong tổng số 22 vụ ngộ độc thực phẩm ghi nhận trong quý thì có tới gần 64% số vụ là xảy ra tại gia đình, ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể chiếm chưa đầy 1%.

“Tập quán ăn đồ sống, tiết canh, rồi uống rượu không rõ nguồn gốc, ăn cá nóc… rất khó thay đổi. Trong quý IV năm 2012, 5 ca tử vong vì ngộ độc thực phẩm đều do rượu và cá nóc gây ra, cụ thể là chết vì ngộ độc cá nóc chiếm tới 60% (3/5 người chết), do rượu chiếm 40% (2/5 người chết). Thế nhưng người dân vẫn cứ vô tư ăn cá nóc và uống rượu không nguồn gốc. Có gia đình xảy ra đám tang của người chồng vì ngộ độc rượu, thì khi làm ma chay, can rượu mà người chồng uống vẫn còn, bà vợ lại mang ra uống và tiếp khách”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, ngoài việc giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc tuyên truyền thay đổi tập tục là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán sắp tới, Bộ Y tế sẽ thành lập từ 8-10 đoàn kiểm tra trung ương để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Theo Hồng Hải (Dân trí)