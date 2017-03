Quý ông và nỗi buồn phải “nghỉ hưu” non

GS.TS.BS Trần Quán Anh, chủ tịch hội Y học giới tính Việt Nam chia sẻ: Tương ứng với thời kỳ mãn kinh ở nữ, ở nam giới là thời kỳ mãn dục. Mãn dục nam cũng là một bệnh. Tình trạng này xảy ra khi lượng nội tiết tố nam (testosterone) trong máu giảm dưới mức bình thường, và thường bắt đầu biểu hiện ở nam giới sau 40 tuổi. Người bệnh có thể có những rối loạn về tình dục như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, khó có con.Một thống kê mới đây của hội Y học giới tính Việt Nam cho thấy khoảng 30% đàn ông trên 45 tuổi mắc phải chứng mãn dục nam.GS. Quán Anh kể lại, tại phòng khám bệnh viện nam học và tiết niệu Tâm Anh (Hà Nội) nhiều bệnh nhân đến khám trong tình trạng mệt mỏi, rối loạn tim mạch. Các xét nghiệm thấy lượng testosterone giảm xuống thấp, dưới 10 nanomol/lít máu (mức bình thường 10 – 35 nanomol/lít)… Khi rơi vào tình trạng này nhiều đấng mày râu cảm thấy không sẵn sàng khi vào cuộc. Cứ mỗi lần “ra trận” dù đã quyết tâm nhưng cơ thể mệt mỏi, không còn ham muốn, sức “chiến đấu” suy giảm. Cứ nghĩ đến số lần gần gũi thưa dần, thời gian cương cứng rất ngắn và hứng thú không còn như trước, nhiều người rơi vào tình trạng lo lắng và mất hứng.Nhiều ông chồng đã bị vợ nghi ngờ, hạnh phúc rạn nứt vì rơi vào bệnh cảnh này. Mãn dục nam xảy ra khi lượng testosterone trong máu giảm dưới mức bình thường, khiến bệnh nhân mệt mỏi, trầm cảm, thích cô độc, hay tủi thân, giảm sự tập trung, lười vận động, đau nhức xương, khó thở về ban đêm… Nhiều người không nghĩ mình rơi vào mãn dục sớm mà nghĩ đó do bệnh nào khác.Các bác sĩ cho rằng công việc có nhiều áp lực cùng với thói quen sinh hoạt không tốt khiến lượng testosterone suy giảm dần. Hậu quả là hiện tượng mất dần bản lĩnh đàn ông đến sớm gần chục năm so với quy luật tự nhiên. Ngoài ra còn có nguyên nhân do bệnh lý thiếu testosterone bẩm sinh nên tinh hoàn rất nhỏ. Trường hợp này cũng là biểu hiện của mãn dục nam hay còn gọi là suy sinh dục tiên phát. Nếu hiện tượng này không được phát hiện sớm sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con cũng như bản lĩnh đàn ông sau này.Mãn dục nam không ngoại trừ ai và ở độ tuổi nào. Nhiều ông chồng tự tin về hình thức và bản lĩnh đàn ông của mình nên khi rơi vào tình trạng này không dám nói ra sự thật. Điều này rất nguy hiểm. Các bác sĩ khuyên rằng, đối với “phái mạnh” là đừng e ngại, trước khi nghĩ đến sự yếu đuối của bạn. Cũng theo GS. Quán Anh, mãn dục nam có thể điều chỉnh được. Nếu rơi vào bệnh cảnh này nên có chế độ sinh hoạt hợp lý, cân bằng chế độ dinh dưỡng. Nên hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, càphê, thuốc lá, cần tập thể dục thể thao thường xuyên để duy trì sự dẻo dai của hệ cơ – xương và giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể.Ngoài ra, các bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc đúng người, đúng bệnh.Theo Gia Minh (VNE)