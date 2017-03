“Cò” B. (trái) trao đổi với khách hàng - Ảnh: Sơn Bình

“Em 23 tuổi, sinh viên năm cuối, do thiếu tiền đóng học phí nên không được thi tốt nghiệp. Nếu anh, chị cần tinh trùng có thể liên lạc theo số điện thoại... Em cao to, đẹp trai, không bệnh tật. Em không bán giá cao mà chỉ cần tiền để đóng học phí”, trunganh...@yahoo.com.

“Tôi cần bán tinh trùng gấp, thú thật chuyện này chẳng hay ho gì nhưng do hoàn cảnh, bố mẹ già yếu, ngoài giờ đi học tôi còn phải làm thêm nhưng không đủ trang trải nuôi em ở tỉnh lẻ...”, ngocquy...@gmail.com... Sau khi chọn lựa vài chục email và số điện thoại của những người rao bán tinh trùng trên mạng, chúng tôi liên lạc và chờ đợi...

Tràn lan trên mạng

Thông tin rao bán tinh trùng đầy rẫy trên mạng - Ảnh: Đình Dân

Vài ngày sau chúng tôi nhận được phản hồi từ email trantuan...@yahoo.com nhận lời bán tinh trùng. Anh này tự giới thiệu tên Tú, 29 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, quê Kiên Giang, hiện đang sống ở Q.3, TP.HCM. Tú khoe đã từng “giúp” một phụ nữ ở Bình Thuận có thai và còn... sinh đôi. Anh này giải thích: “Rao bán tràn lan trên mạng phần lớn là tin vịt. Anh may mắn lắm mới gặp người “thứ thiệt” như tôi...”.

Gặp nhau, khi chúng tôi đề cập đến hoàn cảnh hiếm muộn khó nói của một bà chị ở quê, Tú an ủi: “Nếu thật sự bà chị nôn nóng, tôi sẽ khám sức khỏe tổng quát rồi lấy tinh trùng luôn. Nhưng mọi khoản chi phí khám bệnh, xét nghiệm phía bên anh phải trả... Nếu bà chị anh ngại chi phí để làm thụ tinh nhân tạo thì tôi có thể “cấy” trực tiếp ở khách sạn luôn”. “Nhưng lỡ bà chị không chịu anh, anh có thể giới thiệu người khác được không?”, tôi hỏi. Tú nhanh nhảu: “Yên tâm, tôi có hai đứa em rất “ngon”, sẵn sàng đáp ứng chuyện này mọi lúc mọi nơi...”.

Rồi anh ta bấm điện thoại gọi “đồng nghiệp” đến cho chúng tôi xem mặt. 30 phút sau, người này xuất hiện với vóc dáng cao lớn, khá đẹp trai. Anh này tự xưng là Chiến, sinh viên. Chiến nói thẳng thừng: “Đưa trước 3 triệu đồng để đi xét nghiệm sức khỏe, tinh dịch đồ và tẩm bổ sức lực cho tôi. Trước đây tôi cũng từng làm hai lần, một lần 8 triệu đồng theo hợp đồng kéo dài một tháng với bà cô 39 tuổi ở Bạc Liêu và một lần chỉ “lấy vốn” vì người cần mua than quá khổ và trông rất xinh xắn...”.

Ngoài Tú và Chiến, chúng tôi còn nhận được email của giami...@gmail.com, tự xưng là kỹ sư Minh, sinh sống ở quận Tân Phú. Minh đòi thẳng chi phí 10 triệu đồng khi bán tinh trùng với lời nhắn: “Tôi sẽ đi xét nghiệm tinh dịch đồ cùng anh. Nếu kết quả tốt, anh cất giữ và bơm cho người muốn nhận. Không phải lo lắng thủ tục rắc rối ở các bệnh viện phụ sản. Nhiều bệnh viện tư cũng sẵn sàng làm xét nghiệm tinh dịch đồ nếu mình biết khéo léo nói chuyện...”.

Hỗn loạn ngoài đời

Vừa bước ra khỏi khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM với nhu cầu mua tinh trùng, ngay lập tức chúng tôi được nhiều người đàn ông săn đón. “Tôi đã làm cái nghề này gần ba năm rồi, cũng vì muốn giúp đỡ người khác thôi. Cần thì cứ theo tôi, tôi dẫn mối cho, chứ lơ ngơ là tụi nó vét sạch túi đó”, một “cò” tên B. tự giới thiệu.

B. và một “đồng nghiệp” của ông ta tên H. dẫn chúng tôi đến thực hiện “giao dịch” tại một quán cà phê gần cổng bệnh viện. Chúng tôi nói về trường hợp có bà chị họ dưới quê lấy chồng bốn năm nay mà chẳng có con. Họ đi khám thì phát hiện ông chồng “bất lực” nên hai người thống nhất cho chị lên đây mua tinh trùng. B. và H. giới thiệu cho chúng tôi một người bán tinh trùng tên M., chạy xe ôm. “Ông M. năm nay khoảng 42 tuổi, tướng tá to con! Ông đã làm bao nhiêu lần đều đậu hết” - H. quảng cáo.

Một lát sau ông M. xuất hiện, dáng người phốp pháp. Sau khi B., H. và M. ra ngoài “hội ý” thì B. ra giá một lần cho tinh trùng là 6 triệu đồng. Ngoài ra, người nhà phải lo tất cả thủ tục xét nghiệm, khám sức khỏe và bồi bổ cho ông M.. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn kiếm một người trẻ hơn, ông B. nói: “Có một thằng là sinh viên năm cuối và một thằng là công nhân ở khu chế xuất. Tụi này còn rất trẻ, ngoại hình thì ngon lành nhưng kinh nghiệm bán “của quý” không bằng ông M.”.

Khoảng một giờ sau C. đến, tự giới thiệu là công nhân khu chế xuất. C. ra giá chắc nịch: “Tui từng đi cho tinh trùng ở Bệnh viện Hùng Vương. Ở đây người ta lấy tinh trùng bốn lần, tui bao “đậu” luôn thì lấy mỗi lần 4 triệu, tổng cộng là 16 triệu đồng”. Đó là chưa kể chi phí xét nghiệm, bồi dưỡng cho C..

Vài ngày sau chúng tôi quay trở lại địa điểm này, trao đổi với “cò” B. rằng: “Bác sĩ báo giá cao quá, bà chị tui lại không có nhiều tiền. Các anh có cách nào rẻ hơn không?”. “Cò” B. cho biết: “Nếu “cấy” trực tiếp sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chỉ cần bà chị của anh và người cho tinh trùng đi xét nghiệm máu và các thứ hoàn chỉnh rồi dẫn nhau đến nhà trọ bình dân “cấy” trực tiếp.

Tùy từng người mà báo giá, thanh niên trai tráng, có học thức chừng 10 triệu đồng, tiêu chuẩn thấp hơn 6-8 triệu đồng”. B. còn nói ông ta từng dẫn mối cho rất nhiều trường hợp “cấy” trực tiếp. “Chỉ cần hai bên thỏa thuận xong, xét nghiệm tốt rồi hẹn nhau tới nhà trọ “hành sự”. Loại cấy trực tiếp này thường làm liên tiếp 3-4 lần. Tụi tôi chỉ nhận tiền bồi dưỡng sau mỗi lần “cấy”, còn tiền trọn gói sẽ nhận sau khi chị anh đậu thai” - “cò” B. khẳng định.

Hậu quả khó lường Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng có một số cặp vợ chồng nhờ những “phi vụ” mua bán tinh trùng này mà người vợ có thai, đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ ở Bệnh viện Từ Dũ, đã xảy ra rất nhiều hậu quả khó lường từ việc mua bán tinh trùng thông qua hệ thống “cò”. Chị T.M.H., 34 tuổi, quê Ninh Thuận, nghe lời “cò” C. ở Bệnh viện Từ Dũ mua bán tinh trùng bằng phương pháp “cấy” trực tiếp ở khách sạn với giá 10 triệu đồng. Nhưng sau đó chờ đợi mỏi mòn vẫn không đạt kết quả. Chị H. đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cùng nỗi ê chề và mặc cảm có lỗi với chồng. Chị L.T.T.D., quê Nha Trang, Khánh Hòa, nghe lời “cò” đã đi... khách sạn để nhận tinh trùng. Kết quả chị D. cũng có con nhưng cuộc sống gia đình lục đục dẫn đến ly dị, vì người chồng vẫn khẳng định đứa trẻ kia không phải là con mình và nghi ngờ vợ ngoại tình, không chấp nhận được khi vợ mình từng chung đụng với người đàn ông khác.