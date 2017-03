Rối loạn tâm thần dẫn tới mất khả năng làm việc

Trong công trình nghiên cứu của mình, giáo sư George Patton cùng một số nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nhi đồng Murdoch, trụ sở ở Melbourne, Australia, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sử dụng các dữ liệu quốc tế và phân tích các điều kiện y tế liên quan tới hàng triệu thanh, thiếu niên trên thế giới bị chứng bệnh mất khả năng hoạt động xã hội và trở thành "gánh nặng."



Các nhà nghiên cứu nhận thấy có tới 45% những người mắc bệnh này ở độ tuổi từ 10-24 là do bị rối loạn tâm thần. Đặc biệt, những bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt, tự kỷ, lạm dụng cồn và rối loạn lưỡng cực (bipolar) nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây nên mất khả năng làm việc.



Tại các nước thu nhập cao, chẳng hạn như Australia, bệnh tâm thần chiếm tới 2/3 số trường hợp những người trở thành "gánh nặng" ở độ tuổi trên. Ngoài ra, ở Australia, 12% số trường hợp này là do những tổn thương bất ngờ và 10% do bệnh truyền nhiễm.



Trong nghiên cứu của mình, giáo sư Patton lưu ý rằng căn bệnh trên còn tăng mạnh cùng với tuổi tác./.





