Rối loạn thận khi còn nhỏ gây ảnh hưởng lâu dài

Hình ảnh thận. Theo các nhà khoa học, rối loạn thận khi nhỏ

(Theo khoahoc.com.vn/ PhysOrg)

Nhưng theo kết quả nghiên cứu công bố mới trên tờ Clinical Journal of the American Society Nephrology (CJASN), nó sẽ kéo dài dai dẳng cho tới tuổi trưởng thành và gây ra những tác động lâu dài rõ rệt. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần có các giải pháp chữa trị hiệu quả hơn cho trẻ mắc phải rối loạn này.Nhiều trẻ mắc phải hội chứng thận suy – một dạng rối loạn gây ảnh hưởng lớn tới các cấu trúc lọc máu của thận – có thể được chữa trị thành công bằng prednisone. Nguyên nhân của triệu chứng này hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng nó có thể liên quan tới khả năng tự miễn dịch. Điều không may là, 10 tới 40% số bệnh nhân bị tái phát khi đã qua tuổi thiếu nhi và cần được chữa trị dài hạn bằng các thuốc ức chế miễn nhiễmĐể xác định các tác động lâu dài đối với sức khỏe của chứng thận suy này cũng như biện pháp điều trị ở các bệnh nhân chưa được chữa trị khi còn nhỏ, tiến sĩ, bác sĩ y khoa Henriette Kyreileis đến từ trung tâm Y khoa Nijmegen, đại học Radboud, Hà Lan và tiến sĩ, bác sĩ Elena Levtchenko đến từ Bệnh viện đại học Leuven, Bỉ, cùng các đồng nghiệp đã khảo sát 15 bệnh nhân trưởng thành. Các nhà nghiên cứu đã một số khảo sát trên các bệnh nhân – bao gồm phân tích máu và nước tiểu, xét nghiệm tinh dịch ở nam giới, kiểm tra x-quang, mắt, và khảo sát hệ gen.Chứng tăng huyết áp được phát hiện ở 7 trong 15 bệnh nhân, và chứng loãng xương hiện diện ở 5 người. Về kết quả kiểm tra mắt, 10/15 bệnh nhân mắc chứng cận thị và 3 người bị đục nhân mắt. 1 trong 8 đối tượng nam tham gia vào nghiên cứu có lượng tinh trùng thấp, ở 4 người tinh trùng di chuyển yếu, và ở 6 bệnh nhân tinh dịch có chất lượng kém.Phân tích cũng tiết lộ rằng mặc dù người lớn được chữa trị tốt sẽ duy trì các chức năng thận thông thường, nhưng họ thường xuyên phải đối mặt các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Chữa trị bằng thuốc ức chế miễn nhiễm trong dài hạn có thể là một phần hay toàn bộ nguyên nhân dẫn tới các tác dụng bất lợi này. “Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh rằng cần có liệu pháp chữa trị ít độc hại hơn và hiệu quả hơn đối với hội chứng thận suy tái phát,” các tác giả kết luận.