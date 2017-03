Rửa mũi bằng nước muối mặn có hại không?

Trần Dũng (TP.HCM)



Theo SGTT



trưởng khoa tai mũi họng, bệnh viện đại học Y dược TP.HCM:Việc rửa mũi bằng nước muối sinh lý đối với các bệnh nhân viêm mũi dị ứng có tác dụng làm sạch bề mặt niêm mạc mũi, ngăn ngừa hiện tượng tiếp xúc giữa dị nguyên với niêm mạc mũi; tránh được phản ứng quá mẫn gây nên các triệu chứng khó chịu của bệnh.Như vậy, để đạt được mục đích này thì dung dịch nước muối đẳng trương ít gây khó chịu hơn so với dung dịch ưu trương (nồng độ cao). Nhưng vì dung dịch ưu trương có tác dụng làm co niêm mạc, hốc mũi thoáng hơn, các lỗ thông xoang mở rộng, tái lập sự dẫn lưu chất nhầy, làm giảm triệu chứng xung huyết mũi gây nhức đầu. Theo trình bày, tôi nghĩ triệu chứng của bạn là do tình trạng phù nề niêm mạc mũi, một trong những biểu hiện của bệnh viêm mũi dị ứng gây nên. Bạn nên tới phòng khám tai mũi họng để xác định nguyên nhân gây nghẹt mũi để có hướng điều trị thích hợp. Bạn có thể thử thay thế dung dịch nước muối ưu trương bằng các dung dịch corticoid xịt mũi (Nasonex, Rhinocort, Avamys).