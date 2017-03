Rùng mình chuyện dùng súng bấm lỗ … “chỗ ấy”

Anh Q. nói, cực chẳng đã vì miếng cơm manh áo mới nhận lời bấm lỗ “chỗ ấy” chứ nghề chính của anh là “đo chiều cao cân nặng và bấm khuyên tai”.



“Dân chơi, không sợ máu rơi”!

Rời quê Hưng Yên vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bấm lỗ tai đã 8 năm, anh Q. bảo trước đây chưa bao giờ dám mơ một ngày có thể kiếm được 150.000 đồng. Vậy mà bây giờ có ngày anh bỏ túi cả 500.000 đồng.



“Tui ít học chẳng biết bọn trẻ làm đẹp theo “mô đen” gì. Chỉ thấy bọn nó cứ đòi tôi phải “nã súng” điên cuồng vào tai, vào mũi, vào rốn rồi cả vào cái chỗ đáng lẽ chỉ chồng, vợ mới được sờ vào”- Q. kể trước anh cũng giống bao nhiêu người đẩy xe cân đi “đo chiều cao cân nặng thử sức kéo” và kiêm cả bấm lỗ tai cho thiên hạ.



Chiếc xe cân anh mua gần 20 triệu đồng còn khẩu súng dùng để bấm lỗ tai chỉ có 80.000 đồng. Bấm lỗ tai chỉ là “nghề sơ cua”. Mỗi ngày trung bình anh cân được cho 10-20 người và chỉ bấm lỗ tai được cho 1-2 bé gái.



Ấy vậy mà 3 năm trở lại đây, khi số khách đo chiều cao cân nặng ngày càng ít đi thì khẩu súng rẻ tiền ấy lại giúp gia đình anh thoát cảnh chạy ăn từng bữa. “Lần đó khi tôi đang đậu xe cân trước trường đại học Mỹ Thuật TP thì một cậu sinh viên ăn mặc rất hiphop, bước từ trường ra bảo tôi bấm lỗ tai giùm.



Tôi cầm súng, bỏ kim vào, lên nòng, bắn một lỗ thì cậu ta lại đòi bắn thêm 8 phát nữa, khoảng cách đều nhau trên một vành tai. Bắn đến phát thứ 9 thì cả vành tai cậu ấy chi chít mũi kim. Nhìn phát hoảng”, anh Q. kể. Sau những phát súng nhớ đời ấy, anh Q. nhận ra dường như giới trẻ đang chạy đua theo “mốt” gì đó. Không chỉ bấm hàng loạt lỗ ở tai, nhiều dân chơi tuổi teen còn đòi anh phải kề súng vào cánh múi, vào lưỡi, rốn mà bóp cò.





Mỗi phát súng bấm lỗ tai, anh Q. chỉ kiếm được 5.000 đồng. Ảnh: T.Huyền



“Người khách đòi bấm mũi là một cô gái chưa tới 20 tuổi. Lần đầu tiên bấm mũi, tôi sợ phát khiếp. Do cánh mũi cứng, súng đã bóp cò mà kim không xuyên hết cánh mũi. Đầu kim không chịu rời họng súng. Buộc lòng tôi phải cầm súng lúc lắc qua lại, máu tuôn trên mũi cô gái, nhìn như chảy máu cam”. Anh Q. tặc lưỡi.



Tuy nhiên, chính cô khách hàng trông có vẻ yếu ớt ấy lại trấn tĩnh anh: “Không sao đâu, anh từ từ lấy súng ra. Ấn mũi kim vào là được. Bọn em dân chơi không sợ máu rơi. Bấm xong em cho anh 50.000 đồng”



Bắn cả “vùng chiến lược”



Chính tâm lý “chịu chơi, chịu đau, chịu chi” của những vị khách trẻ đã giúp Q. dũng cảm “cầm súng” sống với nghề. Hai năm nay anh kể không dưới chục lần anh còn bấm cả nhũ hoa, “chỗ ấy” và cả của quý của những cậu ấm cô chiêu. Khi đã vững tay súng, anh tự đưa ra khung giá hành nghề có một không hai của mình: “Bấm lỗ chỗ càng thấp, giá càng cao”. Cụ thể, bấm lỗ tai 5.000 đồng, cánh mũi: 10.000 đồng, lưỡi: 30.000 đồng, rốn 50.000 đồng, riêng “chỗ ấy” không dưới 100 ngàn đồng”.



“Tôi không thể quên lần đầu tiên mình cầm súng đi bắn "chỗ ấy". Mấy chuyện này nếu vợ tôi biết được chắc bắt tôi bỏ nghề. Nhưng bỏ nghề thì vợ con tôi lấy cái gì bỏ mồm đây?. Lần đó, khi anh đang đậu xe cân để nghỉ mệt ở một công viên, quận 1, thì có một cô gái đi Honda ôm ghé vào. Cô này tuổi khoảng 25, tóc xoăn, tô son môi rất đậm, mặc áo sơ mi trắng tay dài, chân đi giày đen nhưng mặc chiếc jean ngắn cũn cỡn. “Cô ấy hỏi tôi có súng bấm lỗ tai không. Sau khi tôi gật đầu, cô ta chìa ra tờ 200.000 đồng rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Em nhờ anh tới nhà trang trí chỗ đó giùm em”, anh Q. kể.





Không chỉ bấm lỗ mũi, nhiều cô cậu đua đòi còn bấm khoen "chỗ ấy". Ảnh: T.Huyền



Nhà mà cô gái ấy nói thực ra là khách sạn đối diện bến xe Miền Đông. Sau khi đóng cửa phòng lại cô nghiêm mặt nói: “Anh chỉ bấm lỗ. Không được làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ anh vào nhà vệ sinh rửa tay đi. Tôi đã mua sẵn nước sát trùng rồi đây”. Cô gái yêu cầu Q. bắn một phát súng xuyên nhũ hoa và một phát nữa ngay “vùng chiến lược”.



Do đã từng “bắn” nhũ hoa một lần nên Q. hoàn thành công đoạn này chưa đầy 1 phút. Song khi kề súng vào “chỗ thầm kín” của cô gái, mắt Q. như hoa lên. Một phút kề súng sát “vùng chiến lược” tay Q. vẫn run lẩy bẩy nên muỗi kim vẫn không thể đặt đúng điểm cô gái yêu cầu.



Thấy Q. không bình tĩnh. Cô gái yêu cầu anh dừng lại. Đưa cho anh một điếu thuốc để hút rồi cười khẩy: “Đàn ông gì mà nhát dữ vậy?”. Không cần hút thuốc mà chính cái câu khích tướng của cô gái đã trở thành liều thuốc an thần.



Anh chỉnh lại mũi kim trên họng súng, lên nòng, bóp cò. Mặc dù anh nhắm mắt nhưng may mắn mũi kim vẫn xuyên ngang “cánh hoa” một cách chính xác.



Xỏ chỗ nào cũng dễ mang họa



Theo một bác sĩ của bệnh viện Hoàn Mỹ, “Dân chơi” gọi trò xăm mình và xâu đục cơ thể nói chung là Bod - Mod (body modification - điều chỉnh cơ thể). Các vòng khuyên nhỏ xíu đeo đầy trên người được coi là một thứ trang sức để chứng minh cá tính, cho biết mình là dân chơi, dễ kết bạn. Tuy nhiên tai họa từ trò này rất khó lường



Nếu xỏ lỗ vùng lưỡi, nguy cơ nhiễm trùng hay dị ứng kim loại làm lưỡi sưng, đau . Đôi khi làm biến đổi giọng nói, ảnh hưởng xấu đến khả năng nhai và nuốt, thậm chí hình thành mô sẹo, gây thương tổn các dây thần kinh lưỡi.

Việc bấm lỗ ở những chỗ "nhạy cảm" trên cơ thể rất dễ dẫn đến nhiễm trùng, lây bệnh. Ảnh: T.Huyền

Xỏ lỗ đầu núm vú ngoài gây đau còn có thể nhiễm trùng ống dẫn sữa, xỏ lỗ ở vùng sinh dục có thể làm tổn thương các thần kinh cảm giác, cản trở việc vệ sinh hằng ngày và ảnh hưởng sinh hoạt riêng hay sinh đẻ sau này.

Xỏ lỗ rốn rất dễ gây nhiễm trùng do quần áo cản trở không khí lưu thông tự do, dễ làm ẩm và bẩn quanh vùng rốn. Nguy cơ lớn hơn là việc xỏ lỗ tạo ra một con đường lây truyền các loại bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan siêu vi B-C, HPV (sùi mào gà).

Theo Thiếu Huyền (VNN)