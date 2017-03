Rùng mình hủ tục cắt bộ phận sinh dục của bé gái

Trong một chuyến đi tới Indonesia năm 2008, nhiếp ảnh gia Stephanie Sinclair, 27 tuổi đã được chứng kiến cảnh các bà mẹ đạo Hồi đưa con gái họ đi cắt bớt bộ phận sinh dục ngoài của các em bé gái trước khi chúng bước vào tuổi dậy thì ở Bandung. Ông đã tận mắt chứng kiến mẹ của 248 bé gái đã đưa con họ đi cắt cắt bộ phận sinh dục ngoài trong một ngày lễ tập thể để tôn vinh ngày sinh nhật của nhà tiên tri Mohammed.

Các bé gái từ 4-8 tuổi được giao cho một nhóm các phụ nữ có kinh nghiệm tiến hành phẫu thuật cắt bỏ “bao quy đầu”

Ở châu Phi và một số quốc gia theo đạo Hồi, người ta tin rằng tập tục này sẽ giúp các bé gái giữ được sự trinh khiết, sự trong sạch và có "đai bảo vệ" sự trinh tiết của mình trước khi lập gia đình. Còn các bé gái không làm phẫu thuật sẽ bị coi là ô uế và sẽ không thể sinh được con trai nối dõi tông đường cho nhà chồng.

Trên thực tế, hoạt động này là tiến hành cắt bỏ nếp da bao quanh âm vật. Mặt trong lớp da này có những tuyến tiết ra dung dịch chất nhờn mà khi tích tụ sẽ tạo ra một lớp cặn gây mùi hôi. Nhiều người còn gọi, đây là tập tục “cắt bao quy đầu” ở nữ giới.

Các bé gái được trấn an tinh thần trước khi làm phẫu thuật

Đây cũng là một hoạt động miễn phí, được tài trợ bởi Quỹ Assalaam, một tổ chức giáo dục và dịch vụ xã hội Hồi giáo và thường là do các bà mẹ dẫn con gái họ đi vào mỗi mùa xuân. Các em sẽ được trao cho một nhóm những người phụ nữ có kinh nghiệm tiến hành làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu âm vật, thu hẹp cửa mình. Thủ tục phẫu thuật này chỉ mất có vài phút và các bé gái không bị mất quá nhiều máu. Sau đó, cửa mình của các bé gái sẽ được sát trùng. Các bé gái có thể mặc lại quần và ra về. Trước đó, các bé gái được đưa vào phòng nghỉ ngơi, được tặng một món quà nhỏ, ăn mừng bằng các loại trái cây hay được tặng một bộ quần áo đẹp, chúng còn được uống sữa để giải khát sau ca phẫu thuật.

Hiện nay, hủ tục này vẫn còn phổ biến ở khoảng 30 quốc gia trên thế giới bởi những người phụ nữ đều tin rằng: họ đang làm một điều tốt đẹp cho con gái

Thậm chí có những bé gái rất nhỏ cũng được mẹ đưa đến làm phẫu thuật

Tuy nhiên trên thực tế, việc cắt bao quy đầu ở nữ giới có thể gây đau đớn, băng huyết, nhiễm trùng, vô sinh và thậm chí là dẫn tới tử vong nếu người thực hiện không có đủ chuyên môn và dụng cụ giải phẫu.

Ông Laura Guarenti, một bác sĩ sản khoa, thành viên của tổ chức WHO chăm sóc cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Jakarta nói rằng: "Việc cắt “bao quy đầu ở trẻ em gái thực tế hoàn toàn không có giá trị y tế nào cả. Nó 100% là điều không nên”. Nhưng ông cũng cho biết thêm: “Nhưng những bà mẹ lại tin rằng họ đang làm một điều tốt cho con cái của họ”.



Ngày nay, hủ tục cắt bao quy đầu cho nữ giới vẫn còn phổ biến tại hơn 30 quốc gia trên thế giới chủ yếu ở Trung Đông, châu Phi (nhất là Somalia) và một số nước ở châu Á. Ở Somalia, 95% các bé gái đều phải thực hiện tập tục này trước khi 5 tuổi.

Ngay sau khi làm phẫu thuật các bé gái có thể mặc lại quần và ra về

Tổ chức Y tế Thế giới đã can thiệp và khuyến cáo cần chấm dứt tình trạng này. Tại nhiều nước phương Tây, nghi thức này đã bị nghiêm cấm. Từ năm 1997, Ai Cập cũng đã ban hành lệnh cấm cắt bớt bộ phận sinh dục của nữ giới ngoại trừ trường hợp bắt buộc về mặt y tế. Các bác sĩ cũng bị cấm tiến hành làm phẫu thuật trái phép.



Nhưng do niềm tin và ảnh hưởng của tôn giáo mạnh mẽ trong dân chúng ở một số nơi tập tục này vẫn tiếp tục diễn ra. Các ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại nhà riêng bởi các bà đỡ, lại vừa có chi phí rẻ hơn so với việc đi tới phòng khám, bệnh viện mặc dù nó có tỷ lệ tử vong cao do dụng cụ dùng để phẫu thuật cho các bé gái không được gây mê và khử trùng triệt để.