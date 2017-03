Rùng mình với dịch vụ làm đẹp mới: Xăm cầu mắt

Ngoài việc phải dũng cảm chịu đau châm kim trong cầu mắt, người dám sử dụng dịch vụ làm đẹp này phải sẵn sàng đối mặt với nguy cơ sức khỏe, thậm chí bị mù.



Chỉ có một bác sĩ nhãn khoa có thể thực hiện kỹ thuật này. Một nghệ sĩ xăm thông thường sẽ không dám làm.

"Tôi không phải là một bác sĩ. Tôi sẽ không làm điều đó cho bất cứ ai. Tôi không muốn đùa với những điều có thể gây rủi ro cho thị giác của người khác," ông Al, một nghệ sĩ xăm mình nói theo trích dẫn của tờ Times of India.



Himanshu Mehta, bác sĩ nhãn khoa cho biết, hình xăm nhãn cầu có thể được thực hiện sau khi nghiên cứu một năm. Hầu như tất cả các bác sĩ sẽ chỉ làm như vậy nếu điều đó hoàn toàn an toàn và không gây nguy cơ gây bệnh ung thư về lâu dài.



Mehta nói thêm, hình xăm trên nhãn cầu phải là do một người thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình thực hiện. Sự thất bại của kỹ thuật này có thể gây chảy máu hoặc nhiễm trùng ở mắt và làm tăng nguy cơ mù lòa. Hình xăm ở nhãn cầu cũng có thể gây hại cho các mạch máu và làm thủng giác mạc.



Tuy nhiên, cũng có những lợi ích y tế của các hình xăm này. Ngoài việc có thể thay đổi màu sắc của giác mạc, hình xăm cũng có ích vì nó có thể che khiếm khuyết như sẹo giác mạc và vảy cá mắt... Kỹ thuật xăm hình này thường được thực hiện để làm cho mắt trông bình thường, không chỉ vì mục đích thẩm mỹ mà thôi.



Một công dân Canada tên là Pauly Unstoppable là người đầu tiên dám chấp nhận dịch vụ làm đẹp này. Có tới 40 điểm tiêm mực xanh ở vùng giác mạc để thay đổi màu trắng của cầu mắt thành màu xanh chàm.

Ngoài các hình xăm mắt, xỏ lỗ cũng là kỹ thuật cực đoan khác đối với mắt. Một số hình để khách hàng có thể lựa chọn nhự: hình trái tim, trăng lưỡi liềm, hình con vật hoặc một mẩu đá quý dài khoảng 3,5 mm. Những kiểu dáng nàysẽ được đặt trong kết mạc mắt, lớp trong suốt bao phủ bề mặt của mắt. Quá trình xỏ lỗ mắt này mất một khoảng thời gian không quá 15 phút.