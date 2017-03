Rước họa tự điều trị bệnh nam khoa

Nghe bạn bè rỉ tai, anh đã mua nhiều loại thuốc từ Đông y đến Tây y để giúp cải thiện tình hình sức khỏe nhưng chỉ có hiệu quả tương đối được 1 tuần đầu, sau đó thì gần như “liệt” hẳn, phải đi bệnh viện… Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Nam học BV Bình Dân TPHCM, cho biết những trường hợp như anh T. rất phổ biến, đáng lo ngại là cả một số thanh thiếu niên cũng rơi vào tình trạng trên.



Với biểu hiện “trên bảo dưới không nghe”, giảm ham muốn…, rối loạn cương dương đã trở thành vấn đề mang tính xã hội khi qua cuộc khảo sát của các chuyên gia giới tính cho thấy 30% trên tổng số bệnh nhân liên quan bệnh lý nam khoa mắc phải.



Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nam giới Việt Nam mắc rối loạn cương trẻ hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nếu như độ tuổi trung bình bị rối loạn cương ở lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) là 45,86 tuổi, ở Mỹ là 52,2 tuổi thì ở Việt Nam là 32 tuổi. Theo khảo sát của BV Bình Dân TPHCM, từ lúc bị các triệu chứng bệnh đến lúc đi điều trị của nam giới mắc rối loạn cương là 18 tháng. Theo bác sĩ Nguyễn Lê Thuận, phụ trách đơn vị Nam học BV An Bình, rối loạn cương tăng dần theo tuổi tác nhưng nay có xu hướng trẻ hóa. “Đa số bệnh nhân đến tư vấn là rối loạn cương và xuất tinh sớm, đặc biệt ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, tiểu đường”, BS Thuận nói.



Trong khi đó, với việc tự điều trị, BS Thuận lo ngại rối loạn cương dương ngày càng đẩy cao tỷ lệ vô sinh nam.Thay vì đi đến bác sĩ để được tư vấn, điều trị bệnh rối loạn cương dương thì nhiều người lại tìm đến các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không có chỉ định. Và không ít trường hợp vừa không cải thiện sức khỏe mà còn mắc thêm bệnh.



Theo GS Trần Quán Anh, Giám đốc BV Nam học và Tiết niệu Tâm Anh (Hà Nội), không chỉ có những người dùng thuốc “rởm” mới bị, mà cả những người dùng thuốc xịn cũng rơi vào tình cảnh tương tự do dùng bừa bãi, không có toa bác sĩ. Một phần nguyên do là việc mua bán các loại thuốc kích thích cường dương tràn lan, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ.



Theo các chuyên gia giới tính, những tác dụng phụ của thuốc kích thích cường dương do sử dụng không đúng chỉ định là rất nguy hại. Trong đó nhóm thuốc ức chế PDE-5 (tác dụng co mạch dương vật) được khuyến cáo tránh lạm dụng.Các nghiên cứu cũng đã tìm ra sự liên quan giữa bệnh về mắt và chất ức chế PDE-5 như sildenafile citrate khi cho rằng có thể gây ra bệnh tăng nhãn áp, dù được chữa trị cũng không thể phục hồi thị lực ban đầu… “Tốt nhất khi có biểu hiện bệnh rối loạn cương, bệnh nhân nên đến bác sĩ nam khoa và khám tổng quát để tìm nguyên nhân và điều trị đúng đắn”, các chuyên gia nam khoa khuyến cáo.



Theo Tường Lâm (SGGP)