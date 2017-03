Rước họa từ kem và mặt nạ dưỡng da

“Mặc dù BV Da liễu (TP.HCM) không thống kê cụ thể nhưng lượng bệnh nhân đến khám và điều trị những biến chứng do các sản phẩm đắp mặt gây ra khá nhiều. Trong đó không ít những trường hợp sử dụng kem và mặt nạ dưỡng da trôi nổi, rao bán nhan nhản trên mạng” - BS Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh BV Da liễu, cho biết.

“Mê hồn trận” sản phẩm đắp mặt

Từ thông tin quảng cáo một loại mặt nạ dưỡng da được chiết xuất từ hoa quả, thảo dược thiên nhiên do Hàn Quốc sản xuất, có tác dụng làm mềm, mịn và trắng da, lại chống nhăn, chống nám…, chị M. (34 tuổi, ở Long An) liên hệ mua với giá mỗi miếng 23.000 đồng. Sau khi đắp mặt nạ một ngày, chị M. cảm thấy ngứa ngáy, da mặt sưng đỏ, rịn nước… Chị gọi điện thoại cho người bán thì được trả lời da mặt chị không thích hợp với mặt nạ đã sử dụng, nên thay… mặt nạ khác. Do da mặt mỗi lúc mỗi ngứa, chị M. vội đến BV.

Gõ dòng chữ bán sản phẩm đắp mặt tại Google, lập tức trên 2,6 triệu kết quả hiện ra. Nào là mặt nạ dâu tây, mặt nạ bùn khoáng thiên nhiên, mặt nạ đất sét, mặt nạ tảo biển… rồi kem đắp mặt trà xanh, kem dưỡng da hoa quả, kem đắp mặt hồng sâm… có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ…, giá từ 15.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Sử dụng mặt nạ trôi nổi dễ gây những biến chứng cho da. Ảnh: TRẦN NGỌC

Liên hệ với một phụ nữ tên Xuân (quận 1) để tìm hiểu về sản phẩm đắp mặt, bà Xuân giới thiệu với chúng tôi đủ loại sản phẩm. Giới thiệu một loại mặt nạ có tác dụng giảm thâm nám vùng mặt của Hàn Quốc, bà Xuân cho biết mua 100 miếng thì giá 12.000 đồng/miếng, còn mua lẻ thì 23.000 đồng/miếng.

Cũng từ một địa chỉ được rao trên mạng, chúng tôi liên hệ với bà Hạnh. Bà khoe đang phân phối trên 10 loại kem do Đức sản xuất, là hàng xách tay, giá mỗi hộp trên dưới 40.000 đồng. “Toàn bộ kem được làm từ thiên nhiên và khoáng chất. Mỗi hộp sử dụng được hai lần. Dùng chừng ba hộp da sẽ mịn và sáng” - bà Hạnh tuyên bố.

Không được sử dụng tùy tiện

BS Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Khám bệnh BV Da liễu, khuyến cáo: “Kem và mặt nạ dưỡng da chỉ có tác dụng bên ngoài, mục đích giữ ẩm da. Chỉ một ít thẩm thấu qua da, giúp da mịn màng và tươi trẻ”.

BS Kim Anh cho biết sử dụng kem và mặt nạ dưỡng da trôi nổi dễ có nguy cơ xảy ra biến chứng. Cụ thể gây dị ứng, làm da mặt sưng đỏ, nổi mụn nước, ngứa ngáy, thậm chí làm da sần sùi hoặc sạm hơn. “Sản phẩm đắp mặt trôi nổi còn ảnh hưởng đến mắt khiến mắt không mở được hoặc chỉ nhìn thấy một quầng sáng” - BS Kim Anh lưu ý.

Theo BS Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng Khám da liễu BV ĐH Y Dược TP.HCM, sử dụng kem và mặt nạ dưỡng da trôi nổi dễ xảy ra tác dụng phụ. Các hoạt chất, tá dược có thể gây viêm da tiếp xúc dị ứng. Nếu sử dụng lần đầu, hiện tượng ngứa ngáy, đỏ, nổi mụn nước trên da sẽ xuất hiện sau hai hoặc ba ngày. Sử dụng những lần sau, chỉ vài tiếng là các hiện tượng trên xuất hiện. “Bên cạnh đó, do nồng độ hoạt chất của các sản phẩm đắp mặt trôi nổi pha trộn không đều nên dễ gây viêm da tiếp xúc kích thích. Nếu nồng độ hoạt chất quá cao thì hiện tượng nóng, rát, ngứa, nổi mụn nước, bóng nước… sẽ xuất hiện ngay khi sử dụng sản phẩm đắp mặt” - BS Minh cho biết thêm.

Để giữ làn da đẹp và trẻ trung, cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, các loại vitamin. Uống nhiều nước, không thức khuya, không hút thuốc lá, không uống rượu. Phải dùng mỹ phẩm thích hợp và chăm sóc đúng cách. Luôn giữ da sạch. Rửa mặt mỗi ngày hai lần với sữa chuyên dùng, thích hợp làn da. Có thể đắp mặt mỗi tuần một lần. Da nhờn thì đắp dưa leo, lòng trắng hột gà pha mật ong. Da khô đắp trái bơ, cà chua, khoai tây với sữa tươi, lòng đỏ hột gà pha mật ong. BS PHẠM THỊ KIM ANH, Phó Trưởng khoa Khám bệnh BV Da liễu (TP.HCM)

TRẦN NGỌC