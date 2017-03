"Rước" họa vào thân khi tự ý bổ sung vitamin

Lâu dần, thành thói quen, cứ đến mùa thu đông, bắt đầu có triệu chứng bong da tay là chị lại uống vitamin C. Hôm vừa rồi, bị đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu, sau khi chiếu chụp, chị được phát hiện ra bệnh sỏi thận, phải mổ. Biết chị hay uống vitamin C, bác sĩ yêu cầu chị ngừng ngay bởi việc tự ý bổ sung vitamin liều cao là điều không nên



Lời bàn: Theo TS Hoàng Kim Thanh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, dạng vitamin C tự nhiên có trong các loại rau, quả thì hiệu quả và an toàn hơn khi sử dụng. Nhu cầu vitamin C cho mỗi người hàng ngày từ 50 - 100mg. Với nhu cầu này, hằng ngày chúng ta chỉ cần ăn nhiều rau quả tươi là đủ.



Trong một số trường hợp bệnh lý cần sử dụng vitamin C liều cao từ 500 - 1.000mg/ngày phải theo chỉ định của thầy thuốc. Bệnh sỏi thận có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, sử dụng vitamin C liều cao trong thời gian dài là một trong những nguy cơ gây sỏi thận (sỏi oxalate calxi). Vì vậy, trong mọi trường hợp muốn bổ sung vitamin, nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.

Theo H.Hương (Kiến thức)