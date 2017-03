Rượu bổ chưa hẳn đã... sung!

Theo cuộc điều tra của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), các chuyên gia đã thống kê trên 1.300 người tại châu Âu, có đến 1/3 nam giới và 1/5 nữ giới độ tuổi từ 16 đến 35 uống rượu với mục đích tăng khả năng giường chiếu. Tại Việt Nam, quan điểm uống rượu sẽ giúp đàn ông mạnh mẽ hơn trong chuyện gối chăn dường như tạo được niềm tin ở hầu hết những người đàn ông thích rượu.

Cứ rượu quý là bổ?

Đa phần quý ông thường tin rằng rượu có khả năng cải thiện thời gian “yêu đương”. Trên thực tế, đúng là chất cồn trong rượu, bia có khả năng làm tăng sự ham muốn tình dục ở đàn ông, kể cả phụ nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa rượu, bia sẽ mang lại sự “cải tiến” trong quan hệ vợ chồng. Không những thế, kết quả còn khẳng định những người đàn ông nhậu nhẹt thường xuyên thường không mang lại hạnh phúc cho vợ của mình.

Không chỉ rượu, bia thông thường mà rất nhiều đàn ông hiện nay vẫn tin vào khả năng vượt trội của rượu thuốc. Những loại rượu “tráng dương bổ thận” như rượu ngâm hải mã, hải sâm, bào ngư, ốc vú nàng, hoặc ngâm với ba kích, lộc nhung, dâm dương hoắc, cật dê… luôn được quý ông truyền “bí kíp” cho nhau và sưu tầm.

Tuy nhiên, theo GS-TS Dương Trọng Hiếu, BV Y học Cổ truyền Trung ương, rượu sẽ làm tê liệt hoặc gây rối loạn quá trình hưng phấn. Các tế bào thần kinh vốn rất nhạy cảm với bất cứ chất độc nào nên khi uống rượu cồn đã gây ra những rối loạn trầm trọng trong sự hoạt động của não bộ, làm cho não bộ không còn kiểm soát và điều chỉnh được hoạt động của các trung tâm bên dưới nữa.

Các trung tâm này thoát khỏi sự kiểm soát của não bộ, lâm vào tình trạng bị kích thích và tất cả hoạt động trở nên hỗn loạn, vô tổ chức. Cũng vì vậy nên người sinh hoạt tình dục trong khi say là không thể đạt đỉnh điểm. Hiện tượng kém cương cứng, không đạt khoái cảm nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo cơ chế tâm lý không tốt và là tác nhân gây nên bệnh rối loạn cương dương.

Người thường xuyên có lượng rượu 300 ml thì coi như đã liệt dương hoàn toàn. Vì vậy, người bình thường cũng không nên uống rượu hay lạm dụng rượu bổ bởi thực tế, thái quá sẽ sinh bất cập, tức là vượng lên quá sẽ liệt hẳn. Bệnh nhân mắc chứng liệt dương thì tuyệt đối không nên uống rượu.

Giết chết tinh binh trước khi lâm trận

Có thể nói hứng thú tình dục và lượng rượu sử dụng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một chút “cồn” trước khi quan hệ sẽ làm tăng hưng phấn cũng như mang lại sự thư giãn cho tinh thần. Tuy nhiên, quá nhiều sẽ gây ra một số những ảnh hưởng không tốt cho tình dục.

Đầu tiên, rượu sẽ làm hủy hoại hệ thống thần kinh, làm mất khả năng phản ứng tình dục một cách tự nhiên và làm thay đổi sự vận hành thông thường của hệ thống trung khu thần kinh. Do vậy, khi đã “ngã ngựa” vì rượu thì sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy hứng thú tình dục. Nếu biểu diễn theo đồ thị, ta sẽ thấy sự hưng phấn tăng lên khi lượng rượu sử dụng tăng dần từ 0 nhưng điều này sẽ chỉ được bảo đảm trong mức cho phép là một hoặc hai ly, vượt con số đó có nghĩa là bạn đã lạm dụng rượu và phá hỏng hứng thú của mình.

Một cảnh báo đáng ghi nhớ của WHO là chất nicotine trong thuốc lá và chất cồn trong rượu, bia có thể làm giảm lượng tinh trùng có trong tinh dịch, giết chết tinh trùng và làm dị tật tinh trùng. Ngoài ra, WHO còn cho biết tinh trùng của người đàn ông thường xuyên uống rượu thấp hơn so với người không uống rượu là 60%. Và tất nhiên, có đến 20% trường hợp vô sinh trên thế giới là do đàn ông uống rượu và hút thuốc lá liên tục trong vòng 36 tháng.

Ngoài sự tàn phá của rượu đối với sức khỏe, rượu còn… có công trong việc làm tê liệt hệ thần kinh, làm mụ mị đầu óc, gây mất tập trung, dẫn đến những hành động ngoài kiểm soát của não bộ, có thể gây nên những hành vi thiếu kiểm soát về mặt đạo đức. Những hành vi bạo lực tình dục ngoài mong muốn do mất kiểm soát của hệ thần kinh thường xảy ra trong những trường hợp này.

Với cảnh báo trên, đàn ông cần tỉnh táo nhận diện “hung thủ” tàn phá hạnh phúc vợ chồng và sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là sức khỏe của những “tinh binh” giúp đàn ông duy trì nòi giống.

BS LÊ THÚY TƯƠI, BV Y Dược học dân tộc TP.HCM: Đã có nhiều ca ngộ độc rượu bổ Cá ngựa, tắc kè, dâm dương hoắc, chim bìm bịp, kỷ tử, mật cá chép, gan gà trống… được áp được với công thức pha chế rượu bổ như trên đang được rao bán tràn lan trên mạng, mục đích là phục vụ quý ông “tráng dương bổ thận”. Tuy nhiên, các công thức ngâm ủ rượu này hầu như không có kiểm chứng bởi bất kỳ cơ quan y tế nào. Để tránh uống nhầm rượu hại, cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản xuất, thành phần và cả ý kiến của bác sĩ về sự phù hợp của thể trạng với những loại rượu được ngâm với động vật hoặc thành phần lạ, để trước tiên là bảo vệ sức khỏe chính mình, tránh bị ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong.

TRÙNG DƯƠNG