Rượu làm bệnh vẩy nến nặng hơn

Vẩy nến là do rối loạn biệt hóa lành tính của tế bào thượng bì. Cho đến nay vẫn chưa khẳng định rõ ràng nguyên nhân. Nhưng người ta biết chắc chắn năm yếu tố là di truyền, nhiễm khuẩn, stress, do thuốc uống và do gãi, chà xát.

Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp kết quả của 15 nghiên cứu liên quan đến bệnh nhân vẩy nến và phát hiện ra rằng việc uống nhiều cồn làm tăng nguy cơ phát triển vẩy nến so với người kiêng rượu là 53%. Rượu khiến cho bệnh nặng thêm và tương kỵ với các thuốc điều trị loại bệnh này.

TÚ QUYÊN (Theo New-Medical)