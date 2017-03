Rượu ngâm cây anh túc: Dùng lâu sẽ tê liệt thần kinh

Kho rượu giả chờ “tung” vào tết Ngày 26-12, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - Công an TP Hà Nội đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước giải khát, rượu Champagne giả (ở xóm Hoa Thám, xã La Phù, Hoài Đức) do bà Nguyễn Thị Ngân làm chủ. Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, các nhân viên ở đây đang pha chế và đóng chai nước giải khát có gas hương cam và rượu Champagne với dây chuyền sản xuất thủ công mà nguồn nguyên liệu chính là cồn công nghiệp và các nguyên liệu, phụ gia không rõ nguồn gốc. Đoàn đã tịch thu 5.000 chai rượu các loại, 1.000 chai nước có gas và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với cơ sở này. *** Họ đã nói Trong các tài liệu, không có bài thuốc nào hướng dẫn ngâm toàn bộ cây anh túc để làm thuốc cũng như chưa có nghiên cứu nào cho thấy cây hoa anh túc có tác dụng cường dương, bổ thận. Do vậy, nếu dùng loại rượu ngâm này liên tục trong một thời gian dài thì nhựa của cây anh túc sẽ khiến người dùng bị tê liệt thần kinh, giảm trí nhớ, trầm cảm và rất dễ bị ngộ độc do không kiểm soát được liều lượng cũng như chất lượng của hoa anh túc khi đem ngâm rượu. Dược sĩ HÀ VĂN HÙNG, Phó viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM H.VI ghi