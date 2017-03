Rượu thuốc làm từ... phân trẻ em

Nhiều người dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể uống được loại rượu này



Theo H.Trang (Daily Mail, NLĐO)

Loại rượu thuốc này có tên là Ttongsul, đã được lưu hành ở đất nước Kim chi qua nhiều thế kỷ. Điểm đặc biệt của nó so với những loại rượu thuốc khác là dùng phân trẻ em lên men.Dù Ttongsul có khả năng làm các vết cắt, thâm tím trên da biến mất, phục hồi xương bị gãy, chữa chứng động kinh nhưng nó không được ưa chuộng rộng rãi nên gần như biến mất vào những năm 1960.Mới đây, một nữ phóng viên của tờ VICE đã cất công tìm gặp một bác sĩ y học cổ truyền của Hàn Quốc - người tự tuyên bố là một trong số những lương y hiếm hoi còn lại biết cách chế thứ đồ uống có tên gọi nôm na là “rượu phân”. Bác sĩ Lee Chang Soo cho hay việc sử dụng phân trẻ em cho các mục đích y học đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước ở Hàn Quốc, vì người xưa tin rằng nó có thể chữa được nhiều bệnh.Phân động vật cũng đã từng được sử dụng trong y học, chẳng hạn phân dơi để giải độc rượu hoặc phân gà chữa những trục trặc ở dạ dày. Tuy nhiên, thứ nguyên liệu đặc biệt này không còn được dùng rộng rãi trong Đông y nữa.Bác sĩ Soo bộc bạch với Yuka Uchida - phóng viên thường trú của trang Vice tại Nhật - ông cảm thấy buồn lòng khi các vị thuốc truyền thống không còn chứa thành phần phân trẻ em nữa. Vị thầy thuốc này nói rằng rượu Ttongsul có nồng độ cồn là 9% và chứa phân trẻ em khoảng 6 tuổi. Ông khẳng định rượu thuốc không có mùi khó chịu và rất “tinh khiết”. Theo ông, mọi người phải nằm viện hàng tháng trời sau cú ngã chí mạng nhưng rượu Ttongsul có thể giúp họ hàn gắn thương tổn chỉ với nửa thời gian đó.Theo bác sĩ Soo, quy trình bào chế rượu Ttongsul như sau: Rượu gạo được chưng cất bằng cách nhanh chóng lên men nước có trộn lẫn phân của trẻ em. Sau một ngày, cơm nấu chín và men được pha trộn với nhau. Trong đó, gạo tẻ được chọn cho quá trình lên men này vì chứa rất nhiều protein, gạo bình thường dùng để cải thiện mùi vị.Các thành phần mới được nhào trộn trong một cái bình, rồi cho thêm vào nước phân cô đặc, dường như khiến hỗn hợp bốc mùi nồng hơn. Tiếp đó, hỗn hợp pha chế được ủ ở nhiệt độ 30 – 37 0 C trong 1 tuần và được lọc lấy nước trước khi uống.Thầy thuốc Hàn Quốc cảnh báo phóng viên Uchida rằng rượu thuốc Ttongsul “có thể nếm có vị hơi chua”, nhưng khi cô lấy hết can đảm thử uống nó, ông nói “vấn đề nằm ở trong đầu của cô”.Cô Uchida tả lại trải nghiệm của mình như sau: “Rượu có hương vị giống rượu gạo nhưng khi tôi thở ra đằng mũi, nó có mùi giống như phân”.