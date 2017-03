Rút số đăng ký 11 loại thuốc ngoại nhập

* Đình chỉ lưu hành ba loại thuốc kém chất lượng



Cụ thể, chỉ có một loại thuốc Mediator do Công ty Les Laboratoires Servier (Pháp) xin rút số đăng ký khỏi thị trường VN vì lý do tác dụng phụ không mong muốn, còn mười loại thuốc khác đều xin rút số đăng ký vì lý do thương mại hoặc thay đổi nhà sản xuất.Cục Quản lý dược VN đã ký quyết định rút số đăng ký lưu hành bốn thuốc: Amiklin, Loprin, Perfalgan Infants and children và Efferalgan của Công ty Bristol Myers Squibb SA (Pháp) khỏi thị trường VN.



Bốn loại thuốc: Apranax 275mg và Apranax 550mg do Tây Ban Nha sản xuất và Apranax 550mg do Pháp sản xuất và thuốc Dormicum 7,5mg cũng được cho rút số đăng ký khỏi VN theo yêu cầu của Công ty F. Hoffmann La Roche, Thụy Sĩ. Hai loại thuốc Zentozidim CPCI và Zentomentin CPCI 1g do Sanavita pharmaceuticals GmbH, Đức sản xuất cũng được nhà nhập khẩu là Công ty TNHH Bình Việt Đức xin rút số đăng ký và được chấp thuận.



Cục Quản lý dược cho phép các thuốc nói trên sản xuất trước ngày có quyết định rút số đăng ký sẽ được lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.



*Sở Y tế TP.HCM cũng thông báo về việc Cục Quản lý dược đã đình chỉ lưu hành toàn quốc ba loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng là: Amoxicilline 500mg (lô 1431, hạn dùng 30-5-2010, do Công ty Minimed Laboratories Pvt. Ltd, Ấn Độ sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long nhập khẩu); thuốc R-Tist 300mg (lô NCA 9011A, hạn dùng 05-11, do Công ty Lupin, Ấn Độ sản xuất, Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 nhập khẩu); thuốc Intermedic Ciprofloxacin 500mg (lô 191, hạn dùng 11-8-2012,do Công ty Intermedic company Limited, Hàn Quốc sản xuất, Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 nhập khẩu).





Theo L.TH.H. (TTO)