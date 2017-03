Rút số đăng ký của bốn loại thuốc

Bốn loại thuốc trên gồm: Leucovorin Libra 50mg (thuộc nhóm dược lý thuốc cấp cứu và giải độc), số đăng ký: VN-6554-08, công ty Laboratorio IMA SAIC – Argentina sản xuất; thuốc Leucovorin Calcium 200mg (chỉ định trong điều trị ung thư xương, tình trạng thiếu máu hồng cầu…), số đăng ký: VN-7573-09; thuốc Leucovorin Calcium 50mg, số đăng ký: VN-7574-09, công ty Ben Venue Laboratories – Mỹ sản xuất; thuốc Leucovorin Calcium for Injection 350mg (thuộc nhóm dược lý thuốc cấp cứu và giải độc), số đăng ký: VN-9596-10, cũng do công ty Ben Venue Laboratories sản xuất. Trước đó, công ty TNHH dược phẩm Việt Pháp cũng đã đề nghị được rút số đăng ký bốn loại thuốc trên do nhà sản xuất ngừng sản xuất.

Theo Lê Hương (SGTT.VN)