Cục Quản lý dược, bộ Y tế vừa có quyết định rút số đăng ký của thuốc Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1g, số đăng ký: VN-5413-08, công ty North China Pharmaceutical Group Formulation Co. Ltd., có địa chỉ ở Trung Quốc sản xuất, công ty TNHH thương mại Thăng Long (Hà Nội) đăng ký, do sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu tại cục Quản lý dược.

Thuốc Streptomycin Sulfate có chỉ định điều trị bệnh lao, những chứng bệnh nhiễm khuẩn ngoài lao, viêm phổi do Klebsiella… Theo Lê Hương (SGTT.VN)