Sặc cháo, bé 1 tuổi tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 26-2, cháu Đặng Chí Thiện (sinh tháng 1-2012) được gửi tại một nhà trẻ tư nhân do Lê Thị Hoa (25 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) làm chủ, trong lúc cô Hoa đút cháo cho ăn cháu Thiện đã bị sặc.



Thấy sức khỏe của cháu Thiện diễn biến xấu, ngay lúc đó cô Hoa đã nhờ người nhà chở cháu vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, sau khi sơ cứu, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị.



Tuy nhiên, ngay sau đó cháu bé đã tử vong. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an cho biết nạn nhân không bị tác động từ ngoại lực, trong thức ăn không có độc tố.



Nhà trẻ nơi xảy ra sự việc là một cơ sở tự phát, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.